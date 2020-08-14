隔離營日誌　施匡翹把握當下：唔知下一秒會發生乜

歌手施匡翹（Zaina）上月確診新冠肺炎，由入院到隔離足足被困了25日，前晚終於獲准出營，Zaina提到昨晚復工主持電台節目《猜情尋》，是她在隔離營中預早錄了音。

Zaina透露在隔離營中經常聽佛歌，令她心平氣和，減少壓力，邊睇書，邊用手機重複播放佛歌：「好似喺屋企隔離咁，冇乜分別，因為平時都鍾意靜靜咁喺屋企睇書。」除了佛歌，她也有聽自己的歌曲。

這段時間多了人認識Zaina，對她有很多不同意見，對有些網民的批評，她最初唔理解，但之後愈來愈平靜，她會虛心聆聽，但對一些無理攻擊，她說可以學習接受：「喺呢段日子我係好需要鼓勵。」她希望自己好似《初心》MV女主角咁堅強。

她表示當你面對不好的批評，未必能一下子即刻話堅強就堅強，她說：「一定有時間係會好傷心，尤其係我仲喺隔離營嘅時候，覺得好孤單，因為被困住嘅時候，會覺得時間好長，有少少經歷咗唔同心情階段，初初有啲驚訝，跟住失落過，仲有少少嬲有少少委屈，成日好想離開呢個地方。」每個人都會經歷低潮，希望藉着歌曲幫到大家，將正面訊息傳出去。

以前Zaina曾經幻想過創作寫一些文學或者出書，寫關於環保素食的題材，在隔離期間燃起這個想法，她說：「有啲嘢係唔可以等，因為以前會覺得遲啲先寫啦，冇呢個急切性，就唔會好有衝勁去做，但原來好多嘢係好無常，你唔知下一秒會發生乜事，所以有咩想做就把握時機去做，我依家好想寫一本書，內容可以有好多不同題材。」