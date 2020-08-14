【凍齡學生妹】湯怡零缺點代表　網民激讚：撼贏唐詩詠

現年32歲湯怡2006年參加《美女廚房》美少女廚神被發掘，2007年客串無綫劇《寫意人生》！相隔13年重返無綫，拍攝《反黑路人甲》升呢女主角，劇中其四眼斯文造型即時獲宅男封為新一代眼鏡娘，索過唔少花旦咁話呀！

而喺尋日嗰集，湯怡大玩制服誘惑，着上校服出場令觀眾睇到眼定定，大讚毫無違和感！其實當年喺《寫意》中，湯怡就曾紮鬢辮扮演學生妹，對比番依家嘅佢，除咗年齡上有改變，身材愈嚟愈Fit，樣貌冇變過，仲係咁清純！

鏡前破格演出大受歡迎，鏡後佢一樣得人愛，唔只睇得仲好煮得，疫情下佢就大獻身手化身整蛋糕又整包，隔住個Mon都覺得甜呀！佢仲着上吊帶衫化身索爆廚娘，大騷玉背同腹肌，睇到網民流晒口水！

又不時喺社交網大晒健康性感照，笑容又甜美，好Girlfriendable，成個Package都咁掂，唔少網民都話佢撼贏有「絕世好女友」之稱嘅唐詩詠，好想做佢男朋友咁話呀！

講起愛情，湯怡入行以來最為人熟識嘅就係同洪卓立有段長達11年嘅戀情，好可惜兩人喺2018年11日宣布分手，網民都話洪卓立走寶，不過湯怡自爆兩人不時相約見面，對於會否復合就「Never say never」，唔知最終邊個會飲到呢碗靚湯呢？