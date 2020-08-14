達人教路　屋企手機影靚相

現在要留在家中抗疫，家中又只得幾面白牆，點先可以影到靚相放上社交平台「呃Like」呢？今次就搵嚟廣告硬照攝影師兼Facebook專頁「旅行友手機寫真指南」版主Deric Wong教路，原來留在屋企「抗疫」都一樣影到靚相！

第一個場景就模擬餐桌，首先要留意布置，Deric建議可以揀選色調接近的物件作為拍攝道具，令畫面更美觀。大家亦可以購買色調接近例如粉色系的餐具，效果同樣不錯。一般人未必懂得擺姿勢，Deric認為重點是拍攝主角一定要正在做某一件事情，例如拿起杯碟。拍攝時主角的鼻子向著正前方，眼睛望向光源大約10時位置，再微笑即可。Deric個人習慣以主鏡頭進行輕微變焦至1.2、1.3倍，再將攝影介面的三分構圖線放在主角眼睛上面。小技巧是先對焦人臉，再將曝光稍稍調高，會令皮膚感覺會更白滑。

家中拍攝人像時，Deric建議選擇靠近窗邊的位置，注意光線分為硬和軟，夕陽直射時就屬於「硬光」，會令皮膚的瑕疵更顯眼。如果要營造「軟光」，可以在窗戶加上白色窗簾或白色布，再靠近另一幅白牆將光源反射到臉上，這樣就不會出現「陰陽臉」。

拍攝食物方面，如果拍攝一件有立體感，水平觀看時較美的食物，Deric推介會選擇側逆光拍攝，再拿一張白紙放在光源的對面，減輕陰影問題。若果食物俯瞰觀看時較美，就可以將杯碟、乾花放在旁邊點綴，再俯瞰拍攝。現在不少手機例如Poco F2 Pro等都設有微距鏡頭及超微距功能，可以將鏡頭放至食物的極近位置進行拍攝，往往有意想不到的效果。

女士們當然最想影到「長腿照」，Deric就推薦使用手機的廣角鏡頭，因為廣角鏡頭特性是會將接近畫面邊緣的事物拉長，貼近畫面中心的事物形狀不變，將雙腳放近畫面邊緣自然就會拉長。配合低角度拍攝，頭部更遠離鏡頭，腳就會更加接近鏡頭，雙腳就會進一步拉長，效果更誇張。相反，如果將頭放在相片畫面邊緣，腳在中間的話，人像就會變成「小矮人」。