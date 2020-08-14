雜誌訪問曝光　珉娥拒絕警方調查欺凌事件

韓國女團AOA的26歲前成員珉娥上月初自爆10年間遭29歲隊友智珉欺凌，令她患上抑鬱症及驚恐症，曾多次企圖自殺，她於上周六再次割脈自殺，並在社交網發文控訴前事務所FNC社長韓勝浩、智珉，以及一直旁觀她受欺凌的雪炫，幸好現時的事務所及時報警，她送院後接受治療後已出院，發文道歉後已將社交網關閉，專心接受治療。

昨日韓媒報道指有自稱是AOA的粉絲向警方舉報，指珉娥在AOA隊中遭到集體欺凌，首爾江南警署已接手案件，但要視乎珉娥方面會否同意與警方聯繫及進行調查，而珉娥所屬的We Act事務所今日向韓媒表示：「我們考慮到將事情鬧大並不是太好，已經拒絕警方展開調查，公司和珉娥也不希望接受調查，因為很可能會再令珉娥在情緒上有動搖，我們認為讓她的情緒穩定下來才是最重要，請讓她專心接受治療。」

另外，珉娥於本月5日接受雜誌訪問，雜誌寫真及訪問內容於今日公開，她受訪時透露最近的嗜好是畫畫、影相和製作護膚品，希望將來能成為化妝品公司的CEO，而她亦正接受心理治療，希望快些能以演員的身份復出，又謂最近收到了很多粉絲的打氣說話，令她開始重拾自信，而問到最想與哪位演員合作時，她便指是黃政民，並指對方是自己的理想型，大讚對方有型，希望有機會與對方拍同一部作品。