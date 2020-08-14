油煙致癌　專家教你護肺

抗疫期間，不少人都被迫留在家煮食，但廚房油煙不但氣味難聞，長期吸入更會有損健康，甚至乎增加罹患肺癌的風險。想有效護肺？不妨聽聽專家意見啦！

專家解惑

Q1.吸入油煙會傷肺？

A1.對！炒餸引起的油煙，令廚房變得邋遢之餘，更含有損害人體健康的物質，可引起慢性咽炎、鼻炎、氣管炎等呼吸道疾病。在中醫學角度，油煙帶有黏稠性，進入人體會黏附在鼻腔、氣管、肺泡等，使呼吸難以暢通，繼而產生痰濕。長期處於油煙環境，超出身體耐受程度，將嚴重影響呼吸系統，誘發氣短、咳嗽、四肢乏力痠痛，甚至可導致過敏性哮喘與休克，不可不防。

Q2.油煙過濃可致癌？

A2.對！雖然吸煙者患肺癌的機會較一般人高20倍，但廚房油煙也有機會致癌。事實上，香港中文大學公共衞生及基層醫療學院曾發表研究指，煮食油煙為本地女性患肺癌的主因之一，婦女入廚時間愈長，風險愈高。若採用油炸方法煮食，累積烹調至3,650碟餸菜，肺癌風險增加2.3倍，若以猛火「爆鑊」，風險更增達2.7倍！

Q3.初期病徵不明顯？

A3.對！早期患者可能沒有明顯病徵，但隨着病情惡化，或會出現持續咳嗽、氣促、痰帶血絲、食欲不振、體重下降等徵狀。若腫瘤有轉移迹象，有可能出現頸部淋巴腺腫脹、中樞神經系統損傷等，一旦轉移至腦部，可使患者癱瘓。當患者發現這些徵狀，通常病情已到晚期。

防癌Dos & Don'ts

Dos

1.保持家居空氣流通，尤其是煮食和點燃香燭時，使煙霧消散。

2.下廚之前，預早啟動抽油煙機，事後亦要開動5分鐘，把油煙徹底抽走。

3.多採用蒸、燉、快炒等方法，或借助焗爐、氣炸鍋等煮食工具，減少釋放油煙。

4.煎炒食物時，火力控制要適中，溫度盡量不要超過175度。

5.50歲以上人士，每兩年接受一次低劑量電腦斷層掃描。

Don'ts

1.吸煙，或接觸二手煙和三手煙。

2.經常以油炸、燒烤等方法烹調食物。

3.重複使用食用油，或混合不同食油一起使用。

食療參考

護肺排毒湯

材料：魚腥草20克、薏苡仁20克、黨參9克、陳皮1至2片、生薑(連皮)3片、紅棗(去核)3至5枚、薏苡仁20克

做法：所有材料加6碗水（約1,200毫升），煮30至35分鐘。

功效：益氣護肺、化痰利尿、排毒通便、健脾祛濕

用法：適合多痰咳喘、易感冒咳嗽者，可供1至2人飲用。若想加強肺癌效果，可加入半支蓮(10克)與白花蛇舌草(15克)，一星期飲用3至4次，持續2至3個月。

三雲潤肺湯

材料：雲苓9克、雲芝3-4片（用姫松茸4-5個）、准山1両、生黃芪10克、生薑(連皮)2片、 蜜棗1至2枚 、陳皮1至2片

做法：所有材料加5至6碗水，煮40至60分鐘。

功效：潤肺生津、養陰益氣、健脾開胃，增強抵抗力

用法：適合汗多氣短、四肢乏力者，可供1至2人飲用，一星期飲用3至4次，持續2至3個月。