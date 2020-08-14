終於有男友！陳凱詠搵顧定軒做伴侶

環球力捧的歌手陳凱詠（Jace）繼四台冠軍歌《天生二品》後，再推出新歌《隔離》，她表示少女式情歌，是她初嘗試的曲風。錄製這首歌要呈現出情緒起伏，不單止帶給樂迷一個素未謀面的她，也令她認識自己更多，Jace說：「今次MV拍攝充滿驚喜，我嘅MV裏終於有男朋友，唔再係自己一人獨腳戲，好開心仲請咗老友顧定軒（Zeno）做我嘅伴侶。」

Jace和Zeno幾年前因為拍攝學生作品而認識，當時曾經演過一對Puppy Love的甜蜜情侶，今次再演情侶原來並不容易，兩人說：「今次做情侶有啲尷尬，因為大家太熟怕演得太開心，唔似情侶之間咁Sweet，所以拍攝時要忍住唔好笑得咁開心。」

除了唱歌和跳舞，Jace一直累積不少演戲經驗，好似參與電視、電影、廣告等拍攝，這次MV可以大派用場！當中有一幕是Zeno突然之間隔離了Jace，以一塊透明膠板將他們「隔離」，任由她怎樣痛哭都得不到Zeno的理會，Jace要大喊三次來完成不同鏡頭的拍攝，每次她都超額完成，Zeno說：「好難得見到Jace咁內心嘅一面，雖然我有見過！但今次我仲要請佢食檸檬，都真係唔好意思。」