本日日本：戴口罩幫你譯足8國語言

作為《多啦A夢》道具之一的翻譯年糕，在今時今日不是夢！由日本公司Donut Robotics研發的智能翻譯口罩C-Face Smart Mask，連接手機應用程式即可翻譯8國語言。該面罩以塑膠和矽樹脂製成，備有嵌入式麥克風，可透過藍牙連接到用家的智能手機。只要戴上口罩說話，透過應用程式於手機屏幕上就會顯示相關文字，更可即時將日文翻譯成英文、中文、法文、韓文、印尼文、泰文、越南文、西班牙文八國語言。進行多人會議時亦可使用筆錄功能，不過目前僅支援日語翻譯功能，希望將來其他話言都可以使用到。翻譯口罩預計可廣泛應用於醫療、觀光、多國語言的會議等，Donut Robotics於今年5月在日本眾籌平台Fundinno上發起眾籌，短短37分鐘內已籌到2,800萬日圓，反應相當熱烈。

不過要注意，單獨使用C-Face Smart Mask並不能有效阻隔病毒，建議先戴上外科口罩。Donut Robotics的總裁Taisuke Ono表示，疫情期間仍無可避免需要與人接觸傾談，所以口罩結合應用程式非常有用，口罩內的藍牙芯片可以連接至10米遠的智能手機，有助在保持社交距離下仍可進行多國語言溝通。現時C-Face Smart Mask於眾籌網站Makuake接受首批出貨預約，早鳥優惠價4,159日圓，而口罩應用程式內的翻譯、會議紀錄功能需額外每月付費。