藝人想要咩法寶？傅嘉莉恨要快速化妝鏡

最近有內地插畫師將多拉A夢惡搞變多啦AV夢，引起網民熱烈討論，甚至有人話童年崩壞，問到藝人最想擁有多啦A夢的哪樣法寶，或者可以自製法寶，又想有咩功能呢？

傅嘉莉：「如果想多啦A夢發明一樣法寶畀我，我會想要一個快速化妝鏡，一起身對住塊鏡就可以好快化咗個全妝，我就最想啦……因為可以瞓多啲覺，咁就可以慳到好多時間，唔該晒呀，多啦A夢！」

森美：「我想要竹蜻蜓，因為可以四圍飛，自由自在好開心，不過之前睇到啲日本書講偽科學，將卡通片有嘅嘢變真會有咩災難，而竹蜻蜓因爲旋轉力太大，好似直升機咁，會連埋頭皮扯走，哈哈，但都想冒險試竹蜻蜓。（但會變光頭？）唔只光頭，係成個頭殻都冇埋，但自由自在好難得，好似航拍咁睇到高空飛翔嘅畫面。」他又謂如果可以自製法寶的話，想要快樂藥丸：「每次食到就可以得到開心，好難得。」他又笑言最想要百寶袋：「因為鍾意嘅嘢太多，咩都可以攞晒。」

羅思雅表示想要隨意門：「因為依家唔可以隨時搭飛機去旅行，有隨意門唔使等好耐就可以去第二度，自己最想去英國，用隨意門慳番十幾個鐘機程，喺英國讀完書後，只係返過去一次，好耐冇再返，好掛住嗰邊嘅嘢食。」

雷深如：「我想要感動麥克風，因為做歌手，好想唱出嚟嘅歌、做出嚟嘅作品，可以感動到聽眾，我仲想搵一啲地方，可以盡情廣播，所有人都聽到嘅，大家一聽到我用呢個麥克風講嘢或者唱歌，都會感動到喊，哈哈，咁就真係無敵喇。」

李偉健：「我最想要隨意門，因為可以好快咁去到好多地方，咁就可以慳番好多時間，可以做多啲自己喜歡嘅嘢。」