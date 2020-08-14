﻿【美女饕廚】法國篇：米芝蓮名廚的驚喜

今次介紹一家位於巴黎16區的樸實米芝蓮餐廳，大廚是Pascal Barbot，這店在2012年，被權威飲食雜誌選為全球50家最佳餐廳的第18位，於2007年獲頒米芝蓮3星，多年來保持這榮譽，直到2019年降為2星。餐廳內只有25個座位，需提前幾個月訂位才有機會一嘗這位星級名廚的手藝。

我和好友選擇了晚膳，大家都好期待名廚Pascal Barbot設計的驚喜菜單。這裏並沒有跟傳統的麵包作頭盤，而是用了奶油杏仁薄脆，裏面夾着青蘋果和果仁醬，十分輕巧醒胃，另外的是柚子紫菜撻，口感和香氣的結合讓大家開胃大開，為下度菜做好準備。

之後是我最愛的一道菜，亦是這餐廳最出色的一道菜餚，就是蘑菇千層糕。裏面夾着Verjus醃製的鵝肝刺身，無錯，是生鵝肝！Verjus是一種酸性的葡萄汁，作用是發揮一定的酸度，但又不會產生刺鼻的醋味，用它配鮮鵝肝竟能帶出絲絲酒香，非常好的配搭。面層撒上牛肝菌粉，中間還夾着靑蘋果片，大廚將新鮮白蘑菇切成千層酥般的薄片，質地輕如羽毛，沾上檸檬果醬和榛子油來吃，口感非常豐富，最驚喜是，味道會變化多端之餘卻彼此融合又不見沉重，十分完美細緻，是我人生吃過最好吃的鵝肝菜式，必吃推介！

緊接的是海鮮菜式，用簡單的慢煮方法炮製帶子和生蠔，凸顯其新鮮度，亦都能保持刺身般的口感。套餐會因應季節而選用不同品種的黑松露，令整道菜式層次更香濃豐富，黑松露的香氣能讓人感到幸福，是毋須額外收費的小確幸。

之後的海鮮菜式是焦糖鱈魚，用羅望子、葡萄乾、生薑和韭菜製作，味道帶點中式風味。鱈魚煮得熟透微焦，而醬汁是帶辣薑味的酸橙醬，帶點麻辣的感覺，亦有點像糖醋魚呢！

最後的甜點，是一個薄的焦糖朱古力片，下面裝滿了梨、核桃、朱古力、檸檬皮和鮮忌廉，味道有點偏甜偏重。另外一款是挖空雞蛋後，注入茉莉花蛋酒，味道超新奇！最後是蜜糖栗子瑪德蓮，口感濕潤，吃起來有濃濃的蜂蜜味配以淡淡的栗子香氣，好味道！

——————

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）