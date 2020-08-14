Bentley Bentayga Speed　型動超豪SUV

早前賓利(Bentley) 為旗下的超豪華SUV─Bentayga發表小改款，相隔僅一個月，便已急不及待接續發表高性能版Bentayga Speed小改款。

全新Bentayga Speed小改款換上新設計面罩、進氣口、頭尾燈、頭尾泵把等，其中尾燈由B字形變成橢圓，連帶一對大尾喉亦是由矩形變成橢圓狀，以作呼應。配上跟車身同色的側裙，特別鑲在前輪拱後方的Speed金屬徽飾及更型動更長的車頂尾翼，進一步突出Speed版的高性能身份。

車廂豪華感和動感亦雙雙提升，採用深色皮革作主調配以Mulliner最巧手的菱格紋絎縫及高對比色縫線點綴，全車椅背上更特別繡有Speed字樣。科技配置方面當然不少得數碼化儀錶及10.9吋輕觸屏幕連多媒體資訊系統等。

至於動力方面就維持不變，依舊搭載6.0L W12 TSI雙渦輪增壓引擎及八前速波箱，最大馬力635PS，峰值扭力900Nm，0-100km/h加速3.9秒，極速306km/h。