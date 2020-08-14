嫌偷食男瞓過污糟換大床　林雅詩塔羅牌占卜問前程

藝人林雅詩（Grace）早前被爆出其男友馬天樂背她「偷食」，搭上助手兼育有一子，慘被蒙在鼓裏的Grace傷心欲絕，更自封做蠢女人，揚言不再相信愛情。

沉澱多時的她，決定走出情傷陰霾，重新出發！日前消瘦不少的她，現身銅鑼灣某大型傢俬店，見她入內便鎖定到床上用品區，專攻挑選床褥，除不時親身坐下測試軟硬度，又研究尺寸，雖然不經意露「事業線」，但懶理途人目光，似乎為換床褥做好準備，下定決心洗走與馬天樂的回憶！

之後見她轉戰到某大廈睇塔羅牌，見愁爆的Grace向塔羅師Jessica大吐苦水，隨即以塔羅牌測運程，希望可獲指點迷津，踢走爛桃花，Grace專心聽Jessica講解，期間顯得心事重重，似乎有多個心結仍未放下，最終經過大約半小時的「開解」後，似乎Grace得到不少心靈安慰，便匆匆離開。

翻查資料，塔羅師Jessica頗有名氣，曾到無綫節目《Big Boys Club》擔任嘉賓，藝人郭子豪及林秀怡亦是其「星級客人」之一。

最後Grace匆匆返回開設的時裝店睇舖，雖然眼見市道不景氣，但仍親力親為執貨及接待客人，寄情於工作，希望做得一蚊得一蚊！

對於換床褥一事，她昨日接受東網訪問時大方承認：「發生咗咁大件事，我晚晚都瞓得唔好，咪想換張褥囉！（見你睇塔羅牌，問愛情？）乜都有問啦，依家最緊要係事業，幕前工作停晒，依家睇住間時裝店，日日有工開已經好感恩。」