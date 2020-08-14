「細龍太」被嘲波大冇腦　陳偉琪約仔睇日出男友懶理

《愛．回家之開心速遞》「細龍太」陳偉琪（Vicky）入行至今，都相當惹火，一言一行，都會成為網友談論的對象，由選港姐時被指有契爺關照，到最近被指因形象不佳被飛出《愛》劇，雖然監製已作否認，但是非依然會時刻圍住她，有些網友更曾惡意抨擊她「波大冇腦」，對於這些負面評語，Vicky坦言：「都曾經為咗呢啲說話而唔開心，但冇表現出嚟，就連同朋友都冇去呻，因為我性格係鍾意報喜不報憂，但有時谷埋谷埋，會夜晚匿埋房喊，但依家好啲，我諗通咗，佢哋唔識我梗係唔了解我，我知自己係乜嘢人就得，唔需要解釋咁多。」

明年便踏入「29+1」之齡的陳偉琪（Vicky），向來予人感覺都是「享樂型」，社交網分享的大部分都是享受生活的照片，好像只會吃喝玩樂，但其實，她很喜歡睇書寫詩，亦不斷報課程去學習新事物，看似樂觀的她，亦曾經歷過兩次人生低潮，第一個低潮，是她剛拍畢《愛．回家之八時入席》，她謂：「因為未知有乜嘢新嘅工作安排，好迷惘，我好唔喜歡被動、喺度等嘅感覺，會懷疑自己究竟適唔適合呢行，應唔應該轉行。」

Vicky手腕有一個字體紋身，原來就是在這個低潮期時烙下的印記，她笑謂：「呢個唔係乜嘢男仔名，係拉丁文『I Believe』，提醒我要相信自己，亦因為諗通咗，所以繼續做（演藝）。」

第二個人生低潮，當然是去年的醉駕事件，Vicky表示：「當時真係好慚愧同難過，出事之後返到屋企，爸爸媽媽知道我已經好唔開心，雖然好擔心我，但都扮冇事好似平時一樣，好明白我需要空間去冷靜，除此之外，我身邊朋友都好好，當然會叫我唔好再犯，同埋支持我，（佢哋有冇幫妳寫求情信？）有，佢哋好好爭住幫我寫，令我覺得自己好幸運，出事之後，令我知道身邊全部都係真朋友。」

桃花極旺的Vicky，早前於社交網上載凌晨四點與男友人玩直立板划槳（SUP），正當外界猜測她與外籍男友感情生變，有新男友登場之際，Vicky則親證跟外籍男友情未變：「真係唔好意思拖咗個朋友落水，佢係教我玩SUP，因為我想學好耐，（點解凌晨四點出動？）可以睇日出吖嘛，（咁浪漫咪仲令人懷疑係新歡？）日出時間係最靚、最啱玩，加上我住西貢嘅，好方便，仲要我平時幾點起身都得嘅。（男友有冇呷醋？）報定案啦，（唔叫埋佢？）唔係人人都可以咁早起身。」

場地提供：Pier 1929@灣仔碼頭