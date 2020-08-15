【鬼祟行Outlet】陳家樂拖連詩雅「僻」室培情斷正

靚女歌手連詩雅（Shiga）去年底與音樂人徐浩分手，正式結束三年情。治療情傷期間，她卻重遇早前一齊到韓國拍攝TVB旅遊節目《12個夏天》的拍檔陳家樂。由於兩人均正值單身，加上重遇後發現話題更為投契，結果擦出愛火，更有傳男方不時夜訪Shiga香閨。

由於雙方都分別經歷過感情創傷，對新戀情來得更為謹慎！家樂早年憑電視劇《逆緣》飾演「爺爺」一角成功入屋，加上在電影《死因無可疑》中擔正男主角而人氣急升，可謂事業如日方中之際，為免受到戀情曝所影響，兩人已達成共識低調發展，連各自經理人都被蒙在鼓裏。就算今年6月被東網踢爆戀情，但他倆已夾定口供既不承認亦不否認，極力保護愛苗，不想新戀情見光即死。

穿露腰裝 打扮惹火

據知，家樂與Shiga為免拍拖斷正，每次出入都傷透腦筋，一直花盡心思隱藏行蹤，全程亦顯得格外小心翼翼。不過紙包不住戀火，日前出巡拍拖終於斷正！兩人當日刻意選擇較為偏遠的鴨脷洲行街，並走到一座工業大廈內的Outlet購物，戴上口罩前後腳進入店內，顯得煞有介事。他倆先分開而行，各自視察現場環境，確保人流不多後才正式「合體」，情到濃時更不禁拖手仔！由於Shiga身穿露腰裝打扮惹火，每當發現有顧客投以目光時，兩人便自動波「解體」並分開而行，及至「無人地帶」才再合體，警覺性相當高。

東窗事發 後樓梯速逃

Shiga挑選完一輪女裝後，再轉戰鞋部挑選高跟鞋。家樂做「跟得男友」並為她拿着早前買下的戰利品，甚有紳士風度。由於貨品琳琅滿目，她不時出現選擇困難，幸好男友不時提供意見，就算女友試鞋期間，家樂仍耐心在旁等候，相當溫馨。兩人在店內逗留約半小時後發現行蹤洩露，立即二話不說「解體」，並急急腳行後樓梯離開。