Omega 3 解碼　醫療級魚油丸為何成為大熱？

【特約報道】Omega 3 能為大腦和心臟提供關鍵營養，由於人體無法自行合成，造就市場推出不同種類的魚油丸補充品。近年更出現一種醫療級魚油丸，廣受大眾歡迎，到底當中有甚麼特別？

何謂醫療級魚油丸？

一般市面魚油丸只有12-30% Omega 3，而「醫療級魚油丸」比一般魚油丸的提煉工序更複雜、標準更嚴格，當中 Omega 3 含量必須符合 85%或以上，才能稱得上合資格的醫療級魚油丸。以 Dr. Omega奧米專家魚油丸為例，產品從來源、提純方式和專業認證三方面，確保符合醫療級水平：

1. 來源

Dr. Omega選用阿拉斯加無污染海域鱈魚，實施嚴格保育措施的海洋所孕育，從捕魚時間、魚種、地點、重量、數量皆有嚴格監控及規範，全程100%美國境內進行，無論新鮮度、純度或質量都是頂級標準。

2. 提純方式

Dr. Omega採用昂貴的6重全低溫提純技術，以專利技術保護魚油，去除多餘脂肪和雜質，保留魚油最佳成分，每粒含高達85%的Omega 3，確保魚油質量。

3. 專業認證

Dr. Omega魚油由美國FDA註冊廠房生產，獲國際第三方魚油權威組織IFOS評定為最高5星等級，Omega 3比例為一般魚油丸的 283%。每批產品更經過香港 化驗所獨立驗證，確保產品的質量、純度和安全性符合醫療級標準。

醫療級魚油丸的好處

挪威研究實證，當魚油丸純度超過85%，其品質及護心功效為一般魚油丸5倍，更有效提升心血管彈性，預防脆裂危機等突發性風險，達致護心功效。產品更去除多餘魚油脂肪和雜質，避免用家吸收身體不必要的廢物。推薦長者及想改善心臟問題的朋友，透過醫療級魚油丸補充足夠 Omega 3。

Dr. Omega 奧米專家

查詢電話：2756 6891