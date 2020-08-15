劉心悠再捲SheShe緋聞　網民柯南上身：係咪翻撻

演員劉心悠數月前自爆萌生退出念頭，更計劃領養做未婚媽媽，入行15年鮮有傳出緋聞嘅佢，點知最近卻再次捲入SheShe緋聞！近日大陸討論區忽然翻抄一篇名為《和一個算是三線女藝人曖昧了1個月》的文章，文中自稱為「小孩」嘅多倫多女大學生細寫自己與一位女藝人的戀愛故事，並稱對方為「姐姐」，有網友拎劉心悠社交網發文抽絲剝繭，更指佢同「小孩」疑翻撻…

該篇8年前撰文，指「小孩」2012年結識當時是三線女藝人的「姐姐」，熱戀期間兩人曾在車廂拖手、接吻、「然後，我們做了。沉默又激烈。我在過程中流了無數的眼淚。她也是…」等激情故事。

當年網民一度猜測女主角可能是劉心悠或台灣藝人郭碧婷，但郭碧婷當時出聲明否認。今次有網民提出多項論據，包括「姐姐」172cm身高、笑起來彎彎眼、「姐姐」曾在溫哥華讀書等，都與劉心悠背景甚為相似。

更巧合嘅係，劉心悠在2014年曾上載過一張手繪小孩照片，並寫道：「很多事情其實沒有對或錯，只是對自己好或不好而已。」又在同年在加拿大被網友偶遇，意外地與該篇網上文章內嘅時間線脗合。而直到今年七月，佢再度上載同一張小孩照片，眼尖網民更發現今次張相過埋膠，以英文語帶曖昧留言：「我的目標不是要比任何人還好，而是比過去的我還好。」有網民即質疑「姐姐」與「小孩」復合。惟有網友翻查資料後發現，小孩照片最早在2011年被劉心悠放上網，比「小孩」所說的認識時間更早。