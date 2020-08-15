白羊：事業運轉佳，正財運亦甚平穩，議價能力較強，求職、轉職或謀事等宜積極行事。

金牛：職場合作及人際關係等問題或會較頻，但人氣較佳，有助維持進度及溝通等情況。

雙子：人緣稍遜，合作等問題或會較頻，但士氣及精神狀態甚佳，有助維持表現和進度。

巨蟹：社交轉佳，帶動戀愛運回升，單身朋友宜善用運氣，公餘會友聯誼爭取曝光為佳。

獅子：體能略為不穩，但事業運較佳，求職、轉職或謀事等機遇將較充裕，宜積極進取。

處女：公幹、出勤及海外項目等成效將較理想，注意文書、傳訊等工序，進度將更平穩。

天秤：情緒及家庭運回穩，已婚或同居朋友，夫妻關係較和順，計劃生育的話宜多努力。

天蠍：精神狀態稍遜，但戀愛運較佳，相處將較甜蜜和順，與伴侶多交流，將有助減壓。

人馬：體能回升，工作運轉佳，開單、簽約等成數將會較佳，有助提升進度及增進業績。

山羊：人緣及桃花運佳，親子及感情關係較為和順愜意，多約會、多交流，助增進情誼。

水瓶：情緒及家庭運佳，雖或偶有溝通問題，若保持態度正面，將有助增進感情與默契。

雙魚：辭令及溝通力甚佳，宜善用時機多曝光以增廣人脈，但社交聯誼需注意相處情況。