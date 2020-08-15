馬子妮變水姐！蔣家旻同徐榮又「亂倫」？

現年30歲嘅蔣家旻喺《愛．回家》中飾演嘅馬子妮深入民心，唔知人見到佢都會直呼佢馬子妮！而最近佢喺《反黑路人甲》中，做夜場大家姐「水姐」，顛覆以往嘅清純形象，令人眼前一亮！除咗佢，大家有冇發現佢身邊都有個同佢好有關係嘅人？佢就係喺《愛》飾演蔣家旻阿爸嘅徐榮喇！

蔣家旻喺社交網留言：「我明白大家看到我們，就會想起《愛．回家》的馬強和馬子妮😆但我和徐榮一早已經沒有這種擔憂，當時監製阿lam跟我解說人物關係時，他告訴我，水姐與喪鐘的關係是拍檔，而往後的集數 大家會知道為甚麼水姐死心塌地幫助喪鐘哥爭奪坐館之位！」佢又話：「雖然在第三集，晨爺說出『水姐是喪鐘的女人』這一點可以留給觀眾想像空間，而在我立場，一直抱着感恩的心，為聯旺勝付出，喪鐘哥的女人=聯旺勝的人！」

唔少網民都大讚佢「演出好有驚喜進步唔少」、「完全冇馬子妮的感覺」、「成長蛻變呀」，又笑言「愛回家變愛社團」，就連劉佩玥都話「好亂呀」！其實兩人唔係第一次演戲關係上有改變，好似喺2017年嘅《誇世代》，蔣家旻暗戀徐榮更色誘對方，唔少網民笑謂「亂倫」呀！