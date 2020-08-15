【玄之又玄】顴拱鼻高嫁得好！

早排網傳內地興起以名人巨星「上釣」為目標的「天王嫂訓練營」Pick Up Artist（PUA），專門訓練女學員成為高質美女，以便釣得金龜，嫁入豪門。其實一個女生有冇機會嫁入豪門做少奶奶，真係有樣睇，除咗要生得靚，仲要有以下4大特徵，姊妹們不妨睇吓自己有冇呢個福分吧！

特徵1：鼻樑高聳

在女相中，鼻是中心點，亦代表「夫星」，鼻生得好已是「成功」的一半！女性的鼻不需過大，最緊要是四四正正，無起節及歪斜，達到這個基本的條件，就有機會覓得有情郎。還有一點要注意，兩邊鼻翼要勻稱有肉，鼻樑要豐隆及高聳，這種鼻相都會嫁得好。如果鼻子高但削，鼻樑低而扁都不算合格。

特徵2：額闊平滿

女人的額頭生得平滿寬闊，代表夫家有祖業留下來，還代表與老爺奶奶的緣分好，絕少會發生婆媳糾紛。另外，額頭生得高，日月角飽滿，更是早婚又嫁得好的象徵。

特徵3：顴部適中

女性以鼻為夫星，雙顴就是旁邊的拱位，代表丈夫的支持力。所謂「顴鼻成三峰，富貴福興隆。」成三峰意思是指雙顴與鼻突出的位置成一條線，兩者比例勻稱，也就是說，女性的顴部要生得飽滿，卻不宜太高，這樣的話，其丈夫的事業可望更上一層樓，財富滾滾來。

特徵4：下巴夠圓

下巴代表貴人，下巴生得渾圓的女性除可旺夫之外，夫君亦是其貴人。另外，下巴在相學上亦稱為「明堂」，代表下一代的部位，生得渾圓有肉，即表示下一代十分生性，能孝順父母，還可以繼承父親的事業。