撼贏大叔　永山瑛太背妻與索女香閨「食雪糕」4粒鐘

37歲日本男星瑛太入行多年，參演過《交響情人夢》、《BEST FRIEND》等經典日劇，今年初起用回真名「永山瑛太」。他於2010年與女歌手木村Kaela奉子成婚，並育有一子一女，兩人結婚10年來屢傳婚變，日前瑛太又被雜誌拍到疑背妻與20多歲的圈外靚女宿一宵。

據雜誌報道，本月9日深夜，瑛太與白銀髮男到涉谷私竇酒吧夜蒲，會合劇集《大叔的愛》的61歲男星吉田鋼太郎，同場還有一名年約20多歲、貌似女星高畑充希的圈外人靚女A子。據知A子有意入行做演員，出名風流的吉田，對A子甚有好感，不時口花花撩女。

但瑛太到場後，吉田亦知冇行，4人飲到凌晨約1點半離開酒吧，吉田騎單車獨自離去，其餘三人轉到目黑區的酒吧繼續下場。銀髮男於清晨4點多離開，留下瑛太與A子於酒吧繼續談心，直至清晨5時半才雙雙乘的士走人。期間兩人到便利店購物，再步行到女方寓所。瑛太在A子香閨逗留約4小時離開回家。

其後A子被雜誌追訪，她最初否認瑛太到過她家，其後又改口承認。她表示與瑛太首次見面，最初拒絕讓有婦之夫入屋，但見瑛太喝醉，又強調兩人在屋內沒有飲酒，只是食雪糕，瑛太又讓她看手機內家人的照片及短片。而瑛太所屬事務所則回應他當晚本來打算送A子回家，但因兩人未傾夠遂到女方屋企，入屋後卻不慎睡着。事務所又表示他已向老婆Kaela解畫，並獲老婆原諒。