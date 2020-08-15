Mercedes-AMG GLE53 Coupé　運動化升級

全新抵港、糅合了轎跑和SUV設計特色的Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé ，車載多個AMG獨有系統，包括最新的AMG ACTIVE RIDE CONTROL主動傾側穩定系統，又為AMG RIDE CONTROL+氣壓懸掛系統加入Sand及Trail兩種越野避震設定，運動化升級。

以新世代GLE為基礎打造的全新Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé ，搭載由3.0L直六渦輪增壓引擎連 EQ Boost 48V電動馬達組成的電氣化動力系統和 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G波箱，最大馬力及扭力分別達435hp和520Nm，完成0~100km/h只需5.3秒。

配上能持續計算最佳扭力分配的AMG Performance 4MATIC+全時四驅系統，牽引力、橫向及縱向動力同時提升。車上還新配備能以每秒 1,000 次作出調節的AMG ACTIVE RIDE CONTROL主動傾側穩定系統，成就更出色的高速駕駛動態。此外，AMG RIDE CONTROL+氣壓懸掛系統，新增Sand及Trail兩種越野避震設定，容許車身降低10mm之餘，還可升高55mm，以便因應不同駕駛需要以獲得低重心的操控穩定性及高路面通過性。

規格表

車型：五門五座位豪華SUV

引擎：直六渦輪增壓

容積：2,999c.c.

最大馬力：435hp/6,100rpm

最大扭力：520Nm/1,800~5,800rpm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：AMG SPEEDSHIFT TCT 9G自動波

制動：（前、後）通風碟

0~100km/h：5.3秒

車身體積：4,961×2,014×1,716mm（長×闊×高）