與BLACK PINK為YG救亡　Big Bang有望明年回歸樂壇

韓國天團Big Bang前成員勝利去年爆出連串醜聞後宣布退出組合，而成員T.O.P、G-Dragon（GD）、太陽及大成已於去年陸續退伍，組合原定於今年4月出席在美國加州舉行的科契拉音樂節（The Coachella Valley Music and Arts Festival）強勢回歸，但音樂節因為疫情而取消，令組合的重組計劃亦要推遲。

據韓媒報道，所屬的YG事務所於2016年及2017年的營業額均有持續上升，但隨着Big Bang的成員陸續入伍，YG的銷售額於2018年開始持續下跌，而「KTB投資證券」的分析員就估計因為旗下女團BLACK PINK推出新碟及新人男團TREATURE出道，會帶挈YG下半年的業績有所增長，已將YG的目標股價由4萬韓圜（約265港元）上調至5.4萬韓圜（約359港元），又指YG明年的回歸計劃擴大至Big Bang、BLACK PINK及TREATURE，認為Big Bang有望於明年重組，若疫情好轉，更有機會重啟海外的巡唱活動，預計YG會有一定的利潤增長。

分析員又預計YG今年全年的專輯銷量會達176萬張，比去年增長103%，專輯收益會達224億韓圜（約1.5億港元），比去年上升96%。他又指現時不少事務所都進行網上演唱會，並有很好的成績，如果BLACK PINK和Big Bang等YG旗下歌手也在網上開騷，在海外肯定也會有相當熱烈的反應。

至於JYP事務所旗下的女團TWICE除了舉行線上演唱會及推出日本專輯外，亦正籌備新專輯，SM事務所則已進行6場線上演唱會，更有機會隨時推出新女團或新男團，而爆紅男團防彈少年團（BTS）所屬的Big Hit事務所，先後與GFriend所屬的Source Music及Seventeen所屬的Pledis事務所合併，BTS更會於第四季回歸及舉行線上演唱會，而Big Hit舉行的選秀節目《I-LAND》，勝出的練習生將組成新男團，並於今年出道，Source Music的新男團及新女團亦計劃於明年出道。