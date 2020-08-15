齊錄抗疫歌！Joe Junior上山大嗌練丹田

歌手尹光、呂珊、Joe Junior、威利等合共14位歌手，應資深製作人楊紹鴻號召，錄製抗疫歌《向世界歌唱》，為香港人打氣，因疫情關係，歌手們獲安排分時段錄音。現年76歲的尹光笑言：「我驚死，特登向楊總（楊紹鴻）要求安排畀我第一個錄，不過每個歌手唱完個咪都會消毒一次。疫情對我哋呢啲長者好危險，我都唔出街，老婆買餸都揀少人時間先去，每次買定2-3日嘅餸。」尹光坦言疫情下收入銳減九成幾，笑言：「拍咗兩個廣告咋，Better than nothing。」

呂珊做直播回饋社會

呂珊接着尹光錄音，她笑說：「尹光搶我頭，原本我係第一個錄。」她說近月極少外出，除陪伴媽媽出外，朋友約私房菜也無去，避免群聚。呂珊覺得疫境下不是搵錢的時候，覺得應該回饋社會，自7月起，便開始做直播，每周一次，透過音樂發放正能量，早前第三波疫情爆發才暫停，準備18號再唱，她說：「做直播我好Enjoy,雖然冇錢冇人工，但大家全心全意做，好有使命感，好多人留言，充滿力量。」

Joe Junior愛上行山

最後有份錄音的Joe Junior，較早前清減點，精神十分好，他透露疫境下愛上行山，笑言經常遇到行山友集郵，又會問他《四個小生去旅行》是非孰真定假，她說：「行山空氣好，對身體好。（約埋胡楓一齊行？）無，佢住九龍，我住香港。以前我係跑步，依家一行山就愛上咗，一個禮拜行足5日。」他提到三年半前疲勞過度入院，仍猶有餘悸，提醒要保持身體健康。他說上到山頂會大嗌練聲，兼練到丹田氣。他說太太因膝頭不太好，故沒有相伴，他則陪太太行平路，他說：「希望太太身體健康，因為佢要照顧我，我係佢嘅「大BB」，我冇佢唔得㗎！我唔識煮飯。」

威利冇工開靠食老本

威利覺得集合14位歌手合唱，十分有意義，提到疫境下工作盡失，自爆由去年8月至今，取消了8場演唱會，又冇劇開：「一毫子收入都冇，以前都會飲吓啤酒，去吓旅行，依家呢兩個習慣都冇晒。」他語帶無奈地說：「我非常悲慘，又唔知去邊度攞救濟金，投訴無門。（靠積蓄維生？）食緊老本，仲可以維持嘅，但再耐啲唔得，呼籲政府幫吓我哋，（攞咗一萬蚊？）使完啦！我哋呢啲角色，手停口停，生活無保障，好慘！出道幾十年第一次面對呢個情況，唔知點處理，我又唔會同人講我好窮好慘，始終有底線。（心灰意冷？）唔會，有劇本又啱條件會接。」現年70歲的他自言不大使，但擔心老本有一日用盡，到時聽天由命。