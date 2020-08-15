同菊梓喬爭做一姐？吳若希：我從來冇上進心

懷有第二胎的歌手吳若希（Jinny）待產閉關前接受電台訪問，剖白了組織家庭前後唱歌與工作心態已有所改變。憑一首《越難越愛》攀上事業高峰的她說：「最初入行純為鍾意唱歌，但從未以上位或要開個人演唱會為目標，嗰陣每一天有工開就有安全感，因為可以賺到錢養家。」

在結婚生女之前，她指曾感到很迷失，而生完第一胎復出之後，重拾工作只是不想時代脫節：「冇諗過要回到之前嘅定位，事關自己都唔會花太多心機喺工作，依家工作只為了唔想同社會脫節，如果工作可以遷就到時間就做，如果唔得，家庭對我先係最重要。」

對於復出後「星夢一姐」地位被菊梓喬（Hana）取代，她謂從沒上心：「我一出道同陳法拉、鍾嘉欣同公司，就被人指要力捧我搶做一姐；到依家又話有人要搶我嘅一姐位置。令我很混亂，其實做藝人好被動，是被營造到這樣（競爭）局面。依家好多人問我同Hana個關係，我會答我哋OK，見面會友善打招呼，但你問我私底下同佢熟唔熟，我真係同佢唔熟，唔使刻意扮好熟，同公司除咗做朋友，亦可以做同事嘛。」

Jinny婚後經曾多次於社交網力數老公的不是，引起過外間猜測其二人關係有變，她笑指只是外界不理解二入的相處方式：「老公從來冇介意我單打佢，只是大家唔了解我哋嘅相處關係。」對於二人結婚前，Alex曾承諾「不再講大話」，而她亦許下「不再掟嘢」的諾言，問四年來有否遵守，她坦承自己曾一度遺背婚前承諾，她說：「只有一次，佢因為打機打到凌晨，導致第二朝撞車，整架車Total Lost！幸好佢個人冇事，但我個女到依家都記得，那令我真係好忟！我覺得你鍾意打機、踢波都冇問題，但都要知節制！嗰次我將部遊戲機掟散咗！佢就立即話『你又話答應唔掟嘢？』我話『咁樣我有乜可能唔掟嘢？』」她坦言老公是較單純的澳門人，生活節奏較慢之餘亦較易受騙，所以經常要她提點。