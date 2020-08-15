迷你家品計時器 烘焙之可愛拍擋

來自台灣的「可愛廚房・倒數計時器」以小家品為造型，打造成一見就叫Kawai的計時器。（互聯網）

「在家千日好」，最近一段時間都是留在家中，各位「烘焙達人」又要披甲上陣！做甜品時配上精緻的用具，感覺成功率都高一些，不知大家這段時間買了多少烘焙工具呢？當中計時器可說是做甜品的重要工具，往往差那麼一點點，成品就會不一樣，如果你也買一個的話，不如考慮一下這一套吧！

這一套來自台灣維度生活的家品計時品，可愛造型殺死人，發條式設計毋須安裝，亦不用更換電池，造型採用了做甜品必備的攪拌機和甜品好拍檔、咖啡的三種沖泡工具─：滴漏壺、摩卡壺和磨豆機。使用ABS安全塑膠，不怕刮手，就算只用來作裝飾品，也實在非常精緻。