新劇谷胸嗲人　江嘉敏現實中都係咁？

藝人江嘉敏熱褲上陣，騷腿現身無綫新劇《過街英雄》的宣傳活動，講到她在劇中飾演拜金女谷胸示人，她笑言：「無谷胸，所以冇乜睇頭，對我嚟講真係性感，因為我件衫粒鈕差不多要開到肚臍，劇情講我要模仿一個片段教翠如（黃翠如）去溝仔，教佢點樣去嗲男人，所以我先有咁性感演出。不過呢場戲係我人生中NG得最多嘅一次，因為導演同工作人員都話我似一個男人去扮女人。（嗲人唔係你強項咩？）唔係，我唔嗲人！呢套劇出街，相信我男友最開心，佢會叫我以角色嘅性格去對佢，因為角色性格溫柔啲，無論聲線同肢體動作都似番個女人啲。（你平時打男友？）唔係，粗魯啲啫！唔會嗲佢囉，現實中係見唔到。（如果你對住男友咁樣做，佢會唔想摑你？）我相信佢比較喜歡，我接呢套劇喺屋企讀劇本時有練過對白，有邊個男人唔鍾意女人咁溫柔。」

問到拜金女角色，是否監製為她度身訂造？她說：「監製同編審想我做啲未演過嘅角色，因為之前都係乖乖女角色，幾多謝佢哋畀呢個角色我試，因為係喜劇，我同家人喺劇中都係好賤格，但賤得嚟好可愛唔討人厭，由頭賤到落底，但係開心，因為係喜劇各方面都會浮誇少少。」

另外，日前江嘉敏接受新冠肺炎檢查，她解釋：「我拍完出浴戲就出紅疹，因為呢個係其中一個病徵，我同監製講驗一驗安全啲，期間見過好多家人、同事，為安心起見去驗，係陰性，大家都安心啲就繼續開工。（擔心中招？）都唔太擔心，因為我好勤力洗手同換衫。」