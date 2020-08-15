無綫栽培小花做金牌司儀　何依婷隨時跑出

鄭裕玲（Do姐）係TVB嘅台柱！相信呢句說話冇人質疑！Do姐確實係威，做過香港電影金像獎及台灣電影金馬獎雙料影后，拍劇《男親女愛》收視叫好叫座，TVB大騷主持一定有佢份，仲有做埋電台主持人！近年夥拍農夫主持《Do姐有問題》成為唔少觀眾必看綜藝節目之一，不過長江後浪推前浪，已經年屆62歲的Do姐終有一天會退下來，TVB近年亦培養唔少有樣有口才小花，給予機會在大騷做主持，究竟邊個會係Do姐接班人呢？

何依婷

港姐出身的何依婷（Regina）笑容甜美，是不少宅男心目中的女神，由《Think Big天地》到主持近年嘅《學是學非》、明愛暖萬心等大騷，佢更拍住汪明荃、鄭裕玲兩位神級主持人，可見公司對佢嘅重視程度。

麥美恩

講起主持經驗豐富何依婷就唔及麥美恩（Mayanne），選完港姐後加入TVB合約藝員，做了兩年娛樂主播後，拍攝綜藝節目《學是學非》，之後又得森美賞識拍埋《森美旅行 團》，Mayanne唔走靚女路線成功以傻大姐形象入屋，口齒伶俐，近年更盡擸大騷司儀演出，連帶拍拖三年男友許文軒亦因她受惠。《馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》、《萬千星輝頒獎典禮》都見Mayanne擔任主持人，而8月底的港姐決賽大有可能係佢夥拍Do姐！向來唔多拍劇嘅佢，年初亦入組《陀槍師姐2020》以及即將開拍、與李住芯合作嘅《智能愛(AI)人》。

馮盈盈

馮盈盈係近年話題女王，經常語出驚人，每星期播足5日嘅J2綜藝節目《#後生仔傾吓偈》由佢做主持，節目大受後生仔歡迎，但講得多自然錯得多，馮盈盈言論經常受到網民批評，不過口才已經比初出道時進步唔少。馮盈盈第一次主持大騷，應該要數到《2017年度勁歌金曲頒獎典禮》，不過當晚佢同麥明詩甩碌不斷，結果被網民狠批。吸取教訓後，馮盈盈於2018年主持港姐決賽其中一環節，面對Do姐淡定之餘亦無亂噏，出色嘅表現獲網民激讚。

李旻芳

《東張》女神李旻芳，一張孭狗狗上樓的照片觸動萬千愛狗人士嘅心，形象健康又無乜緋聞，甚有觀眾緣，李旻芳除了主持《東張》外，近年都有做唔少資訊性綜藝節目，好似《3日2夜》、《生活100錯》、《X偏方 全民拆解》 第一輯及第二輯。

陳貝兒

陳貝兒外表端莊，而且中英文流利，絕對係TVB金牌主持人之一，主持過《香港先生》、《萬千星輝賀台慶》、《歡樂滿東華》、《國際中華小姐競選》等大騷，而佢更踩入體育界，主持2014年巴西世界盃，里約奧運等，而佢主持《嫁到這世界邊端》，流露真情，觀眾看完後都大呼感動，節目一再添食至三輯，成為她的代表作。