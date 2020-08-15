本日日本：東京唯一！新酒店有Hello Kitty主題客房

Hello Kitty迷有喜訊！位於淺草雷門對面、將於10月8日開幕的淺草東武酒店，會與Sanrio聯乘推出東京唯一的Hello Kitty主題客房，睇相已經令人心動！今次的Hello Kitty主題客分「櫻天女」及「摩登和風」兩個主題，每個主題各有3間客房，希望能滿足不同要求的住客。房間面積均為35.7平方米，最多可容納4人，「櫻天女」以代表日本的櫻花為設計概念，化身成可愛天女的 Hello Kitty在歡迎住客，房間使用柔和的淡粉色為主調，其中一部分更布置成小和室，到處都是打卡位，可以和閏蜜瘋狂影足全日。另一間「摩登和風」以穿着和服盛裝打扮的 Hello Kitty 為主題，打造一個讓人盡情放鬆的空間，呈現淺草色彩繽紛的世界，摩登風格中帶有和風元素，Kitty迷必定不可錯過！Hello Kitty主題客房將於8月24日起在官網接受預約。

淺草東武酒店

地址：東京都台東區淺草1-1-15