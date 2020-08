本日日本：東京唯一！新酒店有Hello Kitty主題客房

Hello Kitty迷有喜訊!位於淺草雷門對面、將於10月8日開幕的淺草東武酒店,會與Sanrio聯乘推出東京唯一的Hello Kitty主題客房,睇相已經令人心動!今次的Hello Kitty主題客分「櫻天女」及「摩登和風」兩個主題,每個主題各有3間客房,希望能滿足不同要求的住客。房間面積均為35.7平方米,最多可容納4人,「櫻天女」以代表日本的櫻花為設計概念,化身成可愛天女的 Hello Kitty在歡迎住客,房間使用柔和的淡粉色為主調,其中一部分更布置成小和室,到處都是打卡位,可以和閏蜜瘋狂影足全日。另一間「摩登和風」以穿着和服盛裝打扮的 Hello Kitty 為主題,打造一個讓人盡情放鬆的空間,呈現淺草色彩繽紛的世界,摩登風格中帶有和風元素,Kitty迷必定不可錯過!Hello Kitty主題客房將於8月24日起在官網接受預約。

淺草東武酒店

地址:東京都台東區淺草1-1-15