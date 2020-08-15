催黃翠如生B　森美疫情下狂造人

由森美及黃翠如主演的無綫新劇《過街英雄》舉行宣傳活動，森美笑言太太經常問翠如幾時生小朋友，翠如以疫情為由推搪，森美就指大仔都是2003年疫情時候出世，翠如坦言現時正忙於拍攝《七公主》，之後老公蕭正楠又要開劇沒時間，森美笑言：「兩個忙係難啲，好似我哋兩公婆其中一個無嘢做，所以我近排即刻搵啲嘢做吓，你唔同我，我好得閒，我老婆喺屋企一得閒冇嘢做，我哋又生囉，所以要畀自己做多啲嘢。最近疫情少咗工作，依家做呢套劇宣傳，突然燃起工作熱情，以前唔知有工開係咁開心。如果唔係喺屋企坐喺度又生仔，日日生仔都會悶，有工作成個人都生猛晒。」

翠如唔抗拒生仔

問到翠如會否怕無工開要去生仔？她坦言：「係開心事，唔使怕。」森美指生小朋友不容易：「我太太唔工作就易，翠如事業心重，好多好戲未拍。」但翠如自言並非事業心重之人，只是有工作就做：「如果之前休息嗰兩年幾結咗婚，咁我就已經生咗，我唔抗拒生。（唔擔心身材走樣？）我從來冇嘢露，之前有場戲要着吊帶低胸衫，我打底打到上頸。（老公唔畀你性感？）有啲人你性感你都唔會想睇，唔使浪費呢啲力。」

兩人稱新劇是真人版卡通，劇中沒有愛情線，森美揚言：「無綫第一套男女主角無愛情線喜劇，翠如開頭拍唔開心，其他女主角做錯嘢都係雪藏，但佢做錯乜，要同森美拍檔，我哋好多咀戲，係鬥嘴，我不停窒佢。」

唔怕影響收視

對於之前網傳森美是黃色藝人而抽劇，會否擔心影響收視？森美豁達地說：「唔驚，無所謂，依家呢個世界唔知個結果係點，可能因為呢種宣傳而更多人睇。（但呢套劇網上有得睇，會影響收視？）唔驚，我啲粉絲睇咗，佢哋應該會喺電視睇多次。」

另外，翠如與蕭正楠早前夫妻檔拍廣告，翠如表示：「個廣告喺馬來西亞播，好感恩，第一次有客戶搵我哋兩個，我話唔收錢都拍，原本廣告要去馬來西亞拍，但疫情去唔到，本身無咗，但個客好想我哋拍，最後改喺香港拍攝，但全程直播睇住拍攝情況。」因森美有兼做公關及廣告方面的工作，翠如即向對方𢱑撈，森美說：「我成日向客戶推薦佢哋，前排搵咗佢老公，之後又搵佢拍嘢。」