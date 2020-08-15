招牌黃靴環保進化　踏出「綠色」步伐

作為一個全球名知的戶外服裝品牌，除了每季不停推陳出新設計出最新的裝備服飾去滿足山系愛好者需要外，對於地球環保議題的觸覺絕對要比其他品牌更先知先覺，而且做得更多更快，否則自然生態持續惡化對於品牌而言絕對弊多於利。有見及此，Timberland近年積極推行各種形式的環保企劃，致力為地球環保作最大付出。今個秋冬系列，Timberland就將1973年首創的經典防水靴款為靈感，融入新世代環保物料推出全新Madbury系列，將這款經典Yellow Boots換上另一個形象呈現。

為延續品牌對可持續發展的創作理念，是次Madbury系列鞋款採用優質的環保皮革及至少50% ReBOTL物料製成。前者所選用的環保皮革來自LWG銀級製革廠，其廠房能源使用、廢物及污水處理情況都被嚴格監管並取得相關審核認證，確保將生產過程對環境污染減至最少；後者則是以回收塑膠瓶製成的環保物料，近年經常被Timberland選用作為服飾及鞋履設計重點材質。除了將6吋皮靴重新演繹成嶄新外觀設計，鞋款亦特別增強透氣性及吸濕排汗功能，同時更配備輕盈彈性泡棉中底及流線型加厚鞋底，提供最佳的緩震及抓地力，夠環保之餘絕亦唔會削弱品牌一貫出色的戶外機能。