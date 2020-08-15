玩輸遊戲大懲罰　許靖韻歎「特飲」即嘔

英皇藝人許靖韻（Angela）、楊天宇（Angus）、李靖筠（Gladys）及郭奕芯（Ashina）為遊戲節目擔任主持，首集請來吳卓羲及關智斌（Kenny）任嘉賓。嘉賓現身前，接替了陳家樂成為「新一代遊戲王」的Angus分別以「遊戲黑洞」、「豬Lady」及「豬妹」介紹Angela、Gladys及Ashina出場，六人分成兩組，吳卓羲、Kenny及Ashina為一組；另一組是Angus、Angela及Gladys。

在常識IQ題，答對最多題目一隊獲勝，落敗一隊需接受懲罰，「享用」一杯由葡萄糖粉、辣椒醬及濃縮牛肉精調配而成的「冤枉特飲」，此時Gladys說：「相傳有同事飲咗後，三日三夜冇瞓過覺。」Kenny及吳卓羲頓時露出慌張神色。

經過一輪激烈的賽事後，Angus、Angela及Gladys落敗，當接受懲罰時，喝了一口的Angela面有難色，然後突然轉身蹲下，畫面中斷，只聽到Angus說：「佢真係嘔呀！」接着Angela便說：「我真係吞唔到落喉嚨呀……死啦，我整污糟咗張地氈呀。」事後問飲到嘔的Angela感受，她說：「好難形容嗰種味，好複雜，本身諗住一啖吞咗就冇事，點知吞咗落去就嘔番出嚟，控制唔到，我自己都覺得唔好意思。」更笑說：「依家諗起都想嘔。」