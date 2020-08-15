點玩地下情？羅仲謙搵老友掩護最實際

不少藝人想低調戀情，不惜去偏遠地方拍拖，好似藝人陳家樂和連詩雅到鴨脷洲工廈Shopping，可惜都百「蜜」一疏被撞破，究竟有冇隱世拍拖聖地呢？藝人羅仲謙和余思霆反而覺得約多幾個朋友一齊，人愈多愈能掩護戀情，又易解畫，的確橋唔怕舊！

羅仲謙：「其實呢個年代，大家正常交往，睇吓戲、食吓飯都好正常。如果真係想有啲私隱，可以夜晚行沙灘，又或者睇場戲，不過一定要選擇坐最後排位置，又或者去遊船河啦！我嘅經驗係拍拖嘅話，身邊朋友一定會知，大家一齊玩開心啲，又可以多個掩護，但唔會去太多人嘅地方，所以好少撞到人。」

余思霆：「可能我同朱敏瀚一齊好快就被發現，所以冇乜機會搵「秘密基地」拍拖，但如果要講最難忘嘅一次，就係最近我哋同埋3個閨密齊齊去主題樂園，嗰日又熱又曬，男友一句怨言都冇，冇嫌我哋嘈，仲要幫我拎嘢同影相，真係好感動。諗深一層，如果唔想公開戀情，真係可以搵多幾個朋友一齊去啲人多嘅地方，一嚟橋唔怕舊，二嚟愈危險嘅地方就愈安全，況且點睇都係一大班人，有得解釋，哈哈。」

「牛雜妹」李亦喬：「好耐之前，同當時嘅男朋友，加埋佢嘅屋企人喺銅鑼灣食飯，因為係家庭聚會，冇話特別去打扮，食完飯之後等巴士返屋企，見到隔籬有個人一直望住我，眼神由上而下，我覺得好奇怪，究竟係我身上有污糟嘢，定係佢識我呀？我又唔肯定喎！結果我返咗屋企之後，我喺社交網收到訊息，原來嗰個人話認得我，一路都好鍾意我，想同我影相，但又唔夠膽，覺得幾得意。」

周志康：「如果唔想畀人知，最好喺屋企拍拖。試過同女友去溜冰，自己係初哥，只係陪女友，畀粉絲見到，同佢Say Hi時就仆低，勁瘀！」

陳煒：「其實喺香港四周圍都係人，唔好以為去到數碼港、東涌、離島就唔會有事，啲人如果要影你，無論點都會畀影到，去到幾遠都冇用囉！」

張紋嘉：「我同男友（林子傑）鍾意去九龍灣嗰個商場，人流較少，唔係好多人揸車，我知啲人多數去港鐵上蓋嗰個商場睇戲。有時我哋又會去西貢、迪欣湖、大埔科學園，唔會人煙咁稠密，人會輕鬆啲。最難忘一次畀人撞見拍拖，當日同男友去西貢較偏僻處行街，但竟然遇見另一位藝人，事出突然，我同男友剛剛開始發展，唔想公開心態，所以表現驚慌，唔知點同人哋解釋，又怕對方會講出去，所以一見到熟人，我唔知點解九秒九鬆開男友隻手，佢嗰刻唔介意，因為佢都知我唔想畀人知住。」

湯洛雯：「冇乜特別要隱瞞，依家公開咗想去邊就去邊，但係因為疫情，所以都冇乜點出街。」