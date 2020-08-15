《過街英雄》劇透：森美偷睇譚凱琪換衫被翠如逮住

第一集 (08/17)

八卦雜誌記者唐亮星（森 美飾）因交通意外痛失耳朵，經移植手術後獲得老鼠的超能力。自私自利的亮星，為銷量不擇手段，家人亦是無賴一族，父母唐樹根（于 洋飾）、元麗芸（盧宛茵飾）為人缺德，妹妹唐美芬（江嘉敏飾）則是拜金女。亮星邂逅女神明卓淇（譚凱琪飾），被女警宋凱甄（黃翠如飾）誤會是色狼，二人發生衝突，導致雙雙失業。凱甄得舅父明君毅（張國強飾）鼓勵，轉當私家偵探，繼續伸張正義。亮星欲報復凱甄，卻一時色心起，利用超能力偷看卓淇更衣，偏偏被凱甄逮住。凱甄看中亮星的超能力，要挾他幫忙查案。

第二集 (08/18)

亮星被迫幫助凱甄調查夏英達（林韋辰飾）的醫療事故案，發現英達有一情婦白樺，遂設局對付他。白樺誤會遭英達拋棄，上門對質，揭破英達手術出錯的真相。亮星拍下重要證據後，要挾凱甄交換其偷窺片段，怎料凱甄知悉其死穴，失敗收場。凱甄將英達片段放上網，還病人公道。君毅因報道楊生集團用不法手段收購舊樓，座駕被淋紅油。業主孟婆遭威逼下簽署賣樓合約，凱甄得悉後誓要找出黑材料。凱甄假裝風水師，博取楊生集團老闆楊廣福（黎彼得飾）兄弟的信任。

第三集 (08/19)

亮星刻意灌醉凱甄，欲拍下其意圖醉駕的罪證，惜事敗。凱甄獲得廣福的信任後，計劃借千手觀音像騙取巨款，再轉贈孟婆等無辜小業主。凱甄在眾人配合下成功令廣福墮入騙局，帶同巨款離開時，始知下屬趙機智（唐嘉麟飾）、秦開心（吳嘉儀飾）被抓住。凱甄赴約跟楊氏兄弟交換人質及現金，惟寡不敵眾被擒，埋伏一旁的亮星竟見死不救。凱甄、機智與開心慘遭活埋，此時亮星尋至……凱甄意外看到母親明雪梅（馬海倫飾）的驗身報告，為免刺激她，只好暫時隱瞞轉當私家偵探的事。

第四集 (08/20)

雪梅到工作室找卓淇，卻見凱甄身處隔壁的偵探社，感疑惑，亮星應卓淇所求替凱甄解圍，及後以此威脅凱甄刪除片段。美芬為索分手費，與麗芸合計欺騙男友，餐廳老闆隋俊偉（周志康飾）看在眼裏。為調查校園欺凌事件，凱甄、亮星分別以戲劇老師和校工身份混入學校。美芬在街上兜售新樓盤，被同行逼出馬路，剛巧邂逅俊偉。美芬查到俊偉背景，誓要釣到這位金龜婿。凱甄懷疑欺凌案與家長張嘉莉有關，命亮星色誘她，此時亮星忽聞學生呼救聲……

第五集 (08/21)

雪梅回家後覺不適，凱甄擔心母親心臟病發，幸好只是虛驚一場。亮星得知卓淇夜出觀星，趁機相隨，凱甄知道亮星所圖，趕來破壞其好事。美芬替俊偉物色新舖位，俊偉心知美芬為錢接近自己，伺機作弄她。亮星假裝網球教練親近嘉莉，查到嘉莉與欺凌案無關。亮星在學校儲物櫃內救出被欺凌的學生，不禁想起自己的過去，更意外獲得關鍵線索。校董霍耀強不甘兒子落選戲劇表演男主角，設法解僱凱甄，被凱甄當場揭穿真相……