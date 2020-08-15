多得JW帶挈！吳業坤獲揼本搵蘇皓兒拍MV

歌手吳業坤因好友JW當「中介人」成功過檔新唱片公司，以為師姐離巢或受牽連，但據知他火速成為公司新寵，其新歌《原始心態》的作曲、填詞及監製本是師姐的創作班底，而MV的製作費，據行內表示比普遍MV貴5倍，且又邀近期人氣至勁的蘇皓兒任女主角，及另外兩位演員張文傑及Bean Chu，加上有感吳業坤近年以拍劇為主，為重新營造其歌手形象，落本為他成立網上音樂頻道，炮製一系列主打和素人合唱的節目，及成立官方歌迷會吸粉絲，另再𦖛形象設計師洗「貼地」味，在迷低市道下仍出錢出力推他上一線歌手位置，而目標是再舉行紅館個唱。

吳業坤日前接受訪問時，直認《原》MV揼本：「租個場要幾萬，仲有搭咗個巴士布景都唔少錢，係比3、4萬製作費嘅MV貴，蘇皓兒做女主角都係公司幫我搵，因為佢呢排好紅，唱片公司老闆都好好，嚟探班都逗嚟咗成10幾個鐘。」不過女神在身邊，但他卻錯失集郵機會，他解釋：「因為要保持社交距離，況且同佢唔係太熟，我依家唔會亂咁集郵㗎啦。」至於公司為他大耍金錢，他說：「多謝公司喺呢段疫情期間仲係掟本，我會努力唔會辜負佢哋期望，。」

談及前師姐JW的「最後MV」《小半生》中，只得聲及兩位素人出鏡，吳業坤似為唱片公司護航解說為：「嗰個MV其實好落本嘅，要專登搭船去一個荒島度拍成日，啲景好靚。」可覺得他已吸納晒JW的資源？他推說：「梗係唔係啦，啲音樂創作班底，我之前都有合作過嘅。」笑問他是否改口做唱片公司「一哥」？他又笑言：「我與世無爭㗎，公司仲有關楚耀，佢先一哥，我只係代替咗JW，做咗公司『一姐』咋。」雖然舊唱公司沒有催谷《小》歌，但已加盟星夢娛樂的她，其5月時推出的「舊」歌MV《輕熟女》卻在無綫狂播，可見星夢娛樂努力為她延續人氣。