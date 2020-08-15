被插唔食藥靠自己好番　施匡翹堅稱：遵照醫生安排！

早前確診新冠肺炎的女歌手施匡翹因驗出體內有抗體已獲批准回家，不過網上有署名

「現役Dirty Team醫生」的撰文批評她是「最壞的榜樣」，指她在留醫期間堅持不接受藥物治療，導致比其他確診病人平均留醫時間7至14日更長，又估計指她隔離時間長達24日病情不輕，文中更指，病人如果病毒量偏高，增加醫護人員風險外，長時間住院亦會加重醫療系統負擔，令等候入院的患者輪候時間更長，如她及早接受藥物治療，或者可以更早出院騰出床位。

不過有網民留言指文章「斷估」，又指現時新冠肺炎仍未有藥可醫，用藥暫時只是處理病徵，若醫生建議並允許病人選擇用不用藥，病人的選擇應該被尊重而不受批評。

施匡翹就此事回應:「我係遵照主診醫生專業嘅診斷及安排，及好感激期間主診醫生及每一位醫護人員悉心照料，唔評論其他人嘅留言啦！」她又在網上貼上純白相片回應說:「由入院起，整個過程都遵從醫生的診斷及安排，以及每天都和醫護人員保持聯絡。期間主診醫生建議我不用藥，原因是由於我一直沒有特別的病徵和年齡不大，一般會慢慢好起來，在完全信任主診醫生的專業下，選擇這個情況下最合適的治療方法。﻿腦海刻下，每天醫護人員悉心照料的畫面，還有醫生對我說恭喜我可以重拾自由的那一刻，真的很感動。在這裏再次衷心感謝所有的醫護人員。」﻿