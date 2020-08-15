自揭失蹤半年原因！顏子菲人生觀變晒

藝人顏子菲在港突然「失蹤」約半年，原來早前她飛返加拿大探親兼避疫。近半年幾近全無收入，難怪當子菲7月接獲通知有兩項工作已落實，她即急忙買機票返港，想不到最終空歡喜一場！她解釋：「第1單工作預算8月初舉行，咁我計番隔離14日需時，咪即刻執行李上機囉。因為做足防疫措施應付15個鐘嘅長途飛行旅程，我仲包到成隻糉咁，點知落機開番個電話，兩項工作都取消晒，上機、落機心情簡直兩個世界！」

不過加拿大之行，卻意外改變子菲的人生觀：「以前嘅我好似海膽咁「起晒弶」，深信呢個世界冇免費午餐，拒絕其他人嘅善意，不過今次留咗咁耐，成日陪住屋企人，又有機會見番識咗好耐嘅朋友，內心感覺唔同晒。有啲朋友知道我喺香港「捱」，成日請我食飯，又畀offer我話大家合作做生意，我都冇再拒絕，飛返嚟前爸爸仲畀咗筆錢我帶返嚟傍身。」

子菲坦言疫情下獨自在港生活，既要交租又要顧食飯交通，壓力沉重，打趣以往積蓄「唔知搣得幾多個月」，加上年紀漸長，故正積極考慮加拿大友人們的生意合作建議：「佢哋話可以開健身室，又或者搞飲食業。我依家都係求收入穩定，因為都想有能力照顧父母，如果真係發展得唔錯，可能都會將重心轉移返加拿大。」她又笑指媽媽經常「催婚」，不過未有打算生育，亦不信一紙婚書的子菲，仍堅持感情事隨緣。

髪型：Bruneblonde - Van Chan

場地提供：Pier 1929 @ 灣仔碼頭