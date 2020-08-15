趁低吸納筍盤！康華流連地產舖準備出擊

肺炎疫情第三波，令樓價受壓，已有兩層過千萬樓揸手的康華，蠢蠢欲動覓筍盤，而一直單身的她，本着「可以冇男人，但唔可以冇磚頭！」的心態為自身打好個底，見她日前出現在將軍澳地盤睇樓，似乎要出手入貨！

「御用情婦」稱號斷送兩段情

現年48歲的康華，94年港姐入行，加入無綫後拍劇無數，但演出不少「小三」和情婦角色，而有無綫「御用情婦」稱號，但這個「美譽」，康華受訪曾坦言斷送了兩段有機會談婚論嫁的感情：「男方家人因為我個形象而睇我唔起，最後我哋都係分開咗！」至今仍是單身的康華，有過去的經歷令她要爭氣不靠男人，並本着女人可以冇男人，但不可以冇磚頭之心態，為自身打好個底，故多年來憑着她的慳家個性，以及在內地拍過不少劇所賺來的「人仔」，統統投資磚頭，她在12年就曾購入兩個荃灣朗逸峯單位打通，當年市值超過2,300萬，可算圈中小富婆。

做定功課增長知識

有鑑新冠肺炎第三波疫情籠罩本港，加上中美爭拗加劇，為大市添上不明朗因素，不少樓市分析專家都認為業主減價求售，對買家而言反是置業良機。向來投資有道的康華，瞄準近日的「疫」市樓價，日前見她走訪將軍澳新樓地盤，又到了附近的地產代理睇放盤資料，流連一個多小時，又與地產Sale傾得滔滔不絕，之後再跑上私家車，抄寫資料，看來睇中心水「磚頭」，做足功課，準備出擊入貨。記者事後向康華了解，她昨日回應稱：「只係放工經過，睇一下環境，了解一下市況，依家疫情開工唔穩定、冇收入，邊有錢買樓呀！只係好鍾意得閒學多啲經濟投資方面嘅嘢，睇多啲新、舊樓盤，做多啲功課，做吓對比，希望增長多啲呢方面知識，努力做嘢，希望以後環境好先諗啦！同埋希望疫情快啲過，大家都可以回復正常穩定工作收入啦！」