「助選團」 紅包回贈選民！侯嘉欣無辜捲「利誘」風波

《2020香港小姐競選》決賽將於本月30日在將軍澳電視廣播城舉行，屆時將會誕生三甲。15位佳麗正為之後的淘汰戰積極準備，望順利進身決賽，並一舉摘下后冠。而全港的觀眾現時可以透過bigbigfun投選五強佳麗，所以每一票均足以影響晉級結果。由於投票規則列明於8月24日中午12時之前都可以無限次更改，故眾佳麗均積極於社交網進行「技巧式」拉票。

據現時佳麗走勢，最有機會跑出的包括愈戰愈勇的陳楨怡、郭柏妍、何孟珊、侯嘉欣、廖慧儀及黃婉恩，當中何孟珊、黃婉恩都有晒靚相拉票。而侯嘉欣於其個人社交網中保持靜態，不過卻有報料者爆料，指侯嘉欣的「鐵粉」在微信開群組助她吸票，其「助選團」以一個署名為Michelle.H的人落力號召，於群組內不停呼籲投侯嘉欣一票，群組亦由三十多人增至百多人，投票後有紅包以作答謝。

唔好投畀5位佳麗

而該群組內甚至有人出謀獻策，訂立「投票指引」。當中有「鐵粉」留言表示基於策略，呼籲大家把手中五票先投給侯嘉欣、郭柏妍及陳楨怡，其餘兩票則不要投給侯嘉欣的勁敵陳煦凝、羅雪妍、黃婉恩、賴琦媛及何孟珊，很明顯是了解到郭柏妍及陳楨怡冇得輸，侯嘉欣要爭入前三名就要勝過「同級對手」。為免分薄票源，故該「鐵粉」提供「投票攻略」，希望能把「游離票」都投到侯嘉欣身上，以保侯嘉欣必入三甲。

侯媽媽代女證清白

不過，儘管「助選團」積極爭票，然而以紅包回報難免引人議論，記者根據報料者的其他資料，聯絡上侯嘉欣的母親，記者表明來意欲向侯嘉欣了解，然而侯媽媽拒絕，表示女兒未經無綫同意，不可以接受任何訪問，而侯嘉欣亦正全力以赴為比賽準備中。侯媽媽又坦言雖然自己有叫朋友投票，但不知他們會這麼着緊拉票，她表示女兒侯嘉欣不存在於這個拉票群組之內，所以事件與女兒絕無關係。