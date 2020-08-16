【心理測驗】書中自有迷人處

每個人都是獨立的個體，也是獨一無二的存在，沒有人會被所有人喜歡或討厭，一個人總有吸引到其他人的優點，但你又對自己的吸引點了解嗎？

人的成長過程中會遇到不同的人和事，千萬不要因此而掉失了自己的優點，不如來玩一玩這個心理測驗，看看自己吸引人的一點是甚麼吧！

【問題】

如果追求者送你一本書，你認為會收到甚麼類型的書呢？

A.你喜歡的漫畫書

B.你喜歡的文學書

C.你感興趣的技能書

D.你喜歡的作者自傳

E.一本集結愛情詩句/語錄的詩集

【結果分析】

A.幽默感

在不同的書籍之中，你選擇了能帶來歡樂的漫畫書。在你的世界中會以製造快樂為主力，這樣的你同樣也是別人眼中的開心果，幽默感就是你最吸引人的地方。

B.親切感

愛看文學的你有着良好的修養，由心而發的文靜與溫婉形成了別人眼中乖乖女的模樣。鄰家女孩的感覺讓人覺得好相處，十分想要親近。

C.正能量

你對很多事情都有着好奇，想要學習一番。不管是鑽研同一學科還是不同的技能，對知識並未停止腳步的你，充滿奮鬥心，令別人想和你一起進步。

D.自信

內心有想要達到的目標，而且你有信心可以達到。你有模仿的原型，並且正在盡全力向前。你有自我鼓勵的能力，沒有甚麼能輕易打敗你，事實你自信的模樣是十分閃亮的。

E.真誠

你非常認真的正視別人的愛慕，不喜歡拖拉。你不會迴避事情，喜歡聽到直截了當的答案，也會認真的回應別人的心。以真誠對待每一個人，即使有時候顯得笨拙，卻也十分可愛。