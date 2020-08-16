美食婷：馬拉性價比最高榴槤D24　整甜品配搭有宜忌

馬來西亞（下稱「馬拉」）榴槤正當造，我美食婷自然要把握機會大啖吃，香港雖然有不同的馬拉榴槤品種選擇，但我最喜歡的始終是厚肉香甜的D24。大家去買榴槤時，有沒有發現榴槤上經常有幾條橡筋？揀靚榴槤，梗係要搵老友Danny，因為他是馬來西亞人，又是酒店糕餅行政總廚，自然識得揀。他指馬拉人認為如果榴槤裂開，可能會有昆蟲飛入產卵，故不會購買。運送榴槤前，果農會在榴槤尾部加幾條橡筋綁實，讓運送過程中不易爆裂。

由於D24的產量較多、價錢較實惠，故除了當水果吃，也會用它來做甜品。榴槤的味道咁濃郁，Danny指宜配較清新的食材，如椰子、斑蘭、雲呢拿、荔枝、抹茶等，就不會互相搶味。若然加點忌廉和奶類配合，更可帶出順滑的味道，而熱食可以令榴槤味道更突出。要留意榴槤和酸性的食材唔多夾，如士多啤梨、Raspberry等就不宜一齊煮，因為入口感覺到一陣酸餿味。

不過有時食唔晒，就要將榴槤放入雪櫃儲存，即使包得幾密實，整個雪櫃都有陣味，馬拉人原來會將榴槤椗放入雪櫃僻味，下次大家不妨試下Work唔Work。