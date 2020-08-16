【移居英國】持BNO英國租樓　6個常問

大家茶餘飯後，都在討論如何持BNO移居英國，甚至趕買英國樓，但不是人人都有錢買吧？到英國先租樓，給自己慢慢適應，也是好選擇。但英國租樓有甚麼要留意？以下6個常見問題，逐一為你解答：

（一）怎選住區？

當然是先選市，後選區。倫敦生活成本高，比其他城市至少貴三至四成，但好處是工作機會多，待遇也比其他城市好，加上學校亦多選擇，故不少人仍會選住倫敦，但不住市中心，改住倫敦的Zone 3，雖然它離市中心約有半小時地鐵車程，但Zone 3一個新裝修大套房（En-suite）都要比Zone 1舊樓劏房便宜，故相對抵住。而近年新建的多幢式住宅亦多選址城市近郊，近年更新興起由舊工廠改建的共居生活空間（Co-living）（一單位變10間房共用廁所廚房），租住選擇尚算很多。

除了交通距離，住區環境亦很重要，你能親身落區感受固然最好，否則利用Google Map街景功能「隔空」觀察，亦可知大概。另外英國地區治安問題，亦是重要考慮，大家不妨多參考英國警察網站，它會如實反映各犯罪熱點、盜竊及騷動等記錄，可免選錯高犯罪率地區入住，減低風險。如有小朋友同住，父母亦可參考英國政府學校監管機構Office for Standards in Education（簡稱Ofsted）的評分報告以選校區。此外英國還有噪音水平檢查網站，不妨多加利用。

英國地區犯罪紀錄

英國學校表現排行榜

英國噪音水平調查

（二）怎選租盤？

在親身到現場睇盤前，大家可先上英國的樓盤網站（或者Facebook地區群組）搵心水租盤，放盤者有地產經紀或業主，亦有租客徵屋友，但也有渾水摸魚的騙徒，專呃不知價的外地客，故你要堅持「有匙即睇 冇匙即走」宗旨，多看幾個盤作比較。另外英國租盤一般會用「Furnished」、「Semi-Furnished」和「Unfurnished」來表達包多少家具家電，但即使是Furnished（家具全齊）有時也未必包洗衣機和電視，租前要問清楚。

英國常用樓盤網站

（三）怎樣睇樓？

找到心水租盤，便可相約睇樓，切勿只睇相或預錄影片便「隔山買牛」，否則錯把劏房當單位都未知。自疫情爆發後，英國亦流行live視像睇樓，如真沒法到現場睇，至少也要求對方用鏡頭360度環視直播全屋給你看，愈仔細愈好。如你有意承租，但不想立即簽約，經紀或業主也許會要求你落一小筆訂金（£100已可）以表誠意，如能給你爭取多點時間看清楚合約，小小訂金也是值得。

（四）怎樣簽約？

簽約前一定要仔細看合約，確認可否養寵物、吸煙、泊車（如租House）、水電煤及市政稅等雜費由誰付（一般由租客負責）、屋內設備包甚麼、家電有壞誰負責、提前退租罰款怎計等，如單位是分租，更要確認是否可小孩同住，免得日後被扣「按金」。簽約前業主亦會要求你出示居民身份證明，因業主如租屋給不合法居留人士，也同樣犯法；其次租客要出示信用記錄及僱員記錄，但初到英國的你，自然沒有這些，你只能以先付半年租金來保障業主，故記得要預留充足資金。

（五）怎計按金？

據英國法律規定，屋租每年£50,000以下，業主最多可收取5星期屋租當按金；如屋租每年£50,000以上，按金最多為6星期屋租。從2007年4月6日開始，英國已規定業主必需於承租日起30日內把租客按金，存放於英國政府認可之按金保障計劃（Tenancy Deposit Protection Scheme）（簡稱 TDP）內，日後如有爭拗，按金可經TDP追討。

英國政府認可之按金保障計劃

（六）怎計佣金？

香港地產經紀收租客佣金，像天經地義，但在英國卻是另一回事。自2019年6月1日開始，英國已通過租戶費用法案 （Tenant Fees Act）禁止經紀（或業主）收取租客任何形式雜費，包括仲介費亦被取消，即使只一百幾十英鎊的「租屋行政費」、「合約草擬費」或「背景審查費」租客都可統統不理，確保租客權益。在英國即使你買樓，仲介費亦是由賣方支付，買方完全不用承擔。