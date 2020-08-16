惠英紅自認有脾氣令人難受　眼濕濕向台前幕後道別

影后惠英紅近日趕拍無綫新劇《刑偵日記》，戲中扮演精神病患者的她拍攝時情緒起伏可想而知，不過她全程賣力演出，且獲一班好拍檔包括黎諾懿及王浩信等力撐支持，台前幕後合作相當愉快。日前惠英紅已煞科，當晚獲監製代表獻花答謝，其他演員即使是否需要參加拍攝，亦紛紛現身與她道別，搞到惠英紅感動非常，發言時一度眼濕濕。

她完成最後一個鏡頭後，即站上木箱向眾人謂﹕「親愛的，今次同大家合作相當愉快，我可能有好多歇斯底里嘅戲份，令到大家覺得難受，希望大家唔好介意，有時我有少少脾氣，想大家明白我好愛你哋！今次大家好團結呀﹗」據悉，惠英紅提早煞科，全因她倘有其他工作，並獲劇組體諒提早放人。

而相隔10年再與惠英紅合作，黎諾懿坦言開心不已。他表示﹕「今次開工遇上好多問題，例如疫情停工及劇組曾有懷疑個案咁，好多時要臨時作出改動，但大家都好團結，我諗紅姐（惠英紅）感動係好似大家好齊心咁去完成咗一件事。今次佢扮情神病患，好多時一入戲，大家就企喺旁邊等，唔想打擾佢，加上佢煞科嗰晚好大雨，大家都落力繼續拍攝，難怪佢咁感動，我都同佢講，希望下次我哋再合作，唔使再等10年咁耐。」