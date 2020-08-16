李若彤首揭真實年齡　剖白不婚原因

「最美小龍女」李若彤嘅真實年齡一直成謎，呢日佢趁住自己生日，罕有於社交網揭露原來踏入54歲，並有感而發表示：「今天的我，走過人生的大部分，迎來了自己54歲的生日。或許，在一些人的眼中，這個年紀，早已不是一個女人、更不是一個女演員的黃金時期了。有人覺得，女人年輕時候必須瘦，到了一定年紀，身上又必須有點肉。然而大家對美的認知不同，其實無謂胖瘦，健康即可。對我而言，身上確實必須有肉，但只能是肌肉。」

至於講到為何不結婚，佢就坦言：「我始終覺得，理想的婚姻，是在對的時間遇到對的人，而不是將就。」並指有人認為女人30歲後巔峰期已過，但佢就認為無論任何年紀，都應該不斷增值自己、努力進步。佢又答謝父母嘅教育，並感激曾給予佢工作機會的人，以及影迷一路以來嘅支持、厚待，並不忘勉勵自己：「我也要感謝自己。此刻的我，比從前更從容、更堅定。也只願在往後的人生裏，能夠一直保持現在從容的心態，健康的體魄。讓心保持向前的動力，讓生命更具活力。於願足矣。曾經遭遇甚麼，經歷甚麼，都不重要。最重要的是，要懂得重新出發，從心出發。人生從來不由他人定義，我們都要好好過。」

不少網友對其年齡之謎終於拆解感到驚訝，仲大讚佢保養得宜，完全唔似已經「入五」！