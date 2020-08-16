F奶台妹踩落籃球場　「峰」頭唔輸咪神陳偉琪

「細龍太」咪神陳偉琪（Vicky）最近有傳因形象插水，而被飛出《愛．回家之開心速遞》，佢雖然受到負面報道影響，不過佢喺「口罩令」實施前，都有同男友玩直立式槳衝吓浪，喺疫境照樣Keep住做運動強身健體。擅長打籃球嘅佢，基本功紮實，不時都落街場打波，一展身手，被網民封佢為「女波神」，不過由於因疫情關係球場冇開，搞到網民都話好想疫情快啲過，可以再睇Vicky打波咁話。

不過就算冇得睇Vicky打波，一班網民都唔使灰嘅，事關台灣有個F奶女神牛奶兒，最近就踩落去籃球場挑機喎！牛奶兒仲搵埋同埋鍾意打波嘅台灣男網紅，一齊同網民分享籃球嘅知識添！着住火辣黑色Sports Bra嘅佢，大晒巨胸，相當吸睛，令到一眾網民都戥嗰個男波友擔心，驚佢唔小心「打錯波」呀，咁樣畀人話抽水就唔好啦，就算牛奶兒睇落球技就麻麻，不過「峰」頭就一啲都唔輸Vicky呀！

等小編同大家介紹番F奶女神牛奶兒先，佢同拍檔簡涵庭被封為「珍奶姊妹花」，佢哋唔只係識沖珍珠奶茶，仲完全唔介意晒火辣身材，早前就因為親手沖「燈泡珍奶」而喺台灣爆紅。