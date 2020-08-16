3大手袋系列　審視復古美學

自Alessandro Michele入主品牌後，GUCCI近年不論是男女裝服飾或鞋履以至手袋設計都愛以復古風格演繹。今季品牌就一口氣推出GG MARMONT、GUCCI HORSEBIT 1955及DIONYSUS三個手袋系列，設計靈感主要源自與GUCCI息息相關的品牌歷史。

當中GG MARMONT系列的名字就是來自洛杉磯日落大道上的Chateau Marmont，這座至今仍然保留上世紀復古風情的傳奇酒店一直是名流聚集之地，記載黃金年代的人與事，而手袋上的「孖G」扣飾則是源自品牌70年代經典「Running G」標誌。此設計是GUCCI自70年代起至今最重要的標誌之一，手袋用上柔軟皮革勾勒出優雅輪廓並加入絎縫細節，將過去的創作精神與當代設計風格完美結合。

由創作總監Alessandro Michele親自設計的GUCCI HORSEBIT 1955系列，靈感則取材自與品牌甚有淵源的馬術元素，將GUCCI經典的馬銜扣（Horsebit）細節配搭到Bucket Bag及Shoulder Bag，透過實用的收納空間及可調節長度的皮革肩帶設計，將60多年前的優雅美學帶到今天，為GUCCI馬銜扣設計賦予更多不同詮釋。

同樣於今季推出的DIONYSUS系列，名字源自古希臘神話中的酒神Dionysus，設計將酒神自我個性所象徵的自由與浪漫氣息注入手袋當中。手袋上獨特的雙虎頭金屬扣飾，靈感正是源自這位酒神，袋款於2015年秋冬首次亮相，是次品牌就為袋款追加推出多款不同皮革配色、蟒蛇皮革及GG Blooms等變奏，滿足女士貪新愛舊的手袋欲望。