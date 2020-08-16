Maserati Trofeo系列　再增新成員

繼瑪莎拉蒂(Maserati)高性能SUV Levante Trofeo在2018年問世，現輪到Ghibli和Quattroporte加入戰線，雙雙推出Trofeo版本，令Trofeo家族瞬間「齊腳」。

Maserati Trofeo家族每位成員都擁有純正的賽道血統，新成員Ghibli Trofeo及Quattroporte Trofeo當然不例外。兩車型均是後驅車，跟四驅的Levante Trofeo一樣，同以出自法拉利Maranello工廠的3.8L V8雙渦輪增壓引擎作動力核心。不同的是經針對性調校後，最大馬力達580hp，730Nm峰值扭力可於2,250-5,250rpm盡釋。配上八前速ZF自動波箱，能分別於4.3秒(Ghibli Trofeo)及4.5秒(Quattroporte Trofeo)完成0-100km/h，100-0km/h煞停距離只需34米，極速326km/h。