收過咩最難忘？謝文欣收「18禁」禮物嚇到即消毒雙手

不少粉絲都向偶像送禮聊表心意，更會送「騎呢」禮物為博取注意。當中歌手謝文欣自爆曾收「18禁」禮物：「話說我收過最驚嚇嘅一份禮物，係有個Fans送嘅一封信，入面竟然夾住一張男性身體器官部位嘅相片，當下收到之後都有啲不知所措，唔知點處理，跟住即刻消毒雙手。」

吳業坤：「呢件事已經係10年前，當時好鍾意台灣歌手盧廣仲，因為佢形象好健康，又唱得好好，知道偶像推出T恤時，我好想立即擁有，但又苦無方法，喺最無助時，突然有位Fans送咗呢件我夢寐以求嘅衫畀我，真係好感激，呢份禮物唔係錢嘅問題，而係嗰份心意。」坤坤又指和盧廣仲雖分隔兩地，但頗有淵源：「我喺參加唱歌比賽時，因為唱咗佢啲歌而得到冠軍，之後我開演唱會，佢都親身嚟支持我，好開心。」

蔡嘉欣︰「收過啲Fans將我所有選港姐嘅Video，剪咗做一條小短片咁樣Send畀我，我覺得都幾感動嘅，Fans Club仲特別喺我生日嘅時候送，因為我覺得，第一剪片呢樣嘢其實都好花心思去做，第二就係可以回望番當年選港姐，喺唔同日子、唔同階段嘅自己，都係一件好有回憶嘅事。」

肥媽：「收粉絲騎呢嘢就冇乜，不過都有試過有人送貨嚟，手又冇攞住嘢，我個工人話有人按門鐘，我就叫佢唔好開門住，佢話送貨啫，見佢係南亞裔人，我又唔識佢！又試過一次話查工人係咪喺度做，成條村都查，我咪畀佢查囉！我哋真係要提高警覺，唔好貪小便宜！」

「美女學徒」陳紫芊：「我曾經喺社交網甫過一張擺設嘅相，話覺得好靚好得意，點知有個粉絲見到之後，真係買咗一個類似圖案嘅音樂盒送畀我，上面仲舖滿咗永生花，我覺得佢睇咗我個Post而送番我鍾意嘅嘢畀我，真係好有心思，我都非常驚喜。」