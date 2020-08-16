諸葛紫岐出關入貨快狠準　防疫消毒噴噴噴！

名媛諸葛紫岐（Marie）的兩名兒子Arthur及Andersen分別只得6歲及1歲，故她更着重防疫措施，並盡量留在家中，幾乎日日成為家中大廚。雖然抗疫緊要，但一家四口的健康飲食更重要，身為一家之「煮」的Marie，日前「出關」並偕同大隻男司機，現身金鐘的超市入貨。

當日一身便服打扮的Marie，既戴口罩又戴手套，在超市逗留期間，明顯可見她對超市的貨品擺位非常熟悉，偕同大隻男率先走到蔬果檔選購大量蔬果，見她選擇時均細心查看蔬果的新鮮度，一見合心水的立刻「入籃」，之後又選購肉類、意粉、麵粉等，就連各式醬料、韓式年糕等也不放過，可見這位大廚認真「國際化」，並非只獨沽一味炮製中菜，就連意大利菜及韓國菜也一樣拿手，臨離開超市前，更特意走到嬰兒食品部入貨。

全程以「快狠準」陣式來掃貨的Marie，逗留不足半小時，已買了五大袋食品，和大隻男埋單後，推着購物車進入停車場。臨上車前，兩人如臨大敵般，即場進行「淨身」行動。大隻男先在車中取出消毒噴霧，向大堆戰利品狂噴，噴完才把貨品放在車廂，之後他又往Marie環迴狂噴。Marie接過消毒噴霧，又往大隻男身上狂噴，互噴完一輪後，甫上車她連鞋底也一樣不放過狂噴，徹底清潔好，才施施然坐下，並除下口罩。問到為何狂掃貨，她說：「依家好少出街，出嚟就會買多啲嘢。（係咪夠一星期食？）都係，買唔同嘅食物，每日整唔同嘅嘢食。」語畢她說要趕返家下廚，便揮手道別。