森美飛簷走壁　瞓身發鼠威

森美與黃翠如於無綫新劇《過街英雄》內「變裝」齊放笑彈，望每晚帶給視迷一小時「合家歡時間」。森美今次飛簷走壁一展身手，而翠如則以誇張造型去吸睛，落力將該劇推為「小朋友界神劇」。

由森美及黃翠如主演的《過街英雄》，將於明晚八時三十分於翡翠台推出，故事賣點絕對老幼咸宜。劇中原為記者的森美，因一次交通意外，其中一隻耳仔從白老鼠移植過來，此後無論嗅覺、聽覺及動作都特別靈敏。他轉職為偵探後經常用自己的本領「攞着數」，視譚凱琪為女神卻經常與翠如鬥嘴，後來他終醒覺，決定利用自己的能力伸張正義，與翠如的友情更昇華到「在心中」。據悉森美於此劇拍攝期間還要兼顧電台工作，加上劇中有不少飛躍及動作場面，可謂瞓身賣命，監製吳冠宇對他的表現讚口不絕。

化身湯告魯斯

提到拍攝點滴時，森美回憶起來笑中有淚：「今次台前幕後合作幾開心，不過當中有唔少動作及吊威吔場面，我試過喺幾幢村屋中『飛簷走壁』，又要喺車頂跳落嚟夾住武師個頭，點知差錯腳落地拗柴好痛，敷冰後我堅持完成埋其他鏡頭，覺得自己好似湯告魯斯。」

森美打趣指監製「好大膽」﹕「嘩，大膽到搵我扮老鼠俠，同埋搵我做男一喎，加上呢次完全冇感情線，真係非一般嘅無綫劇，少啲膽汁都搞唔掂呀！」森美直言有信心，讓《過》劇成為「小朋友界神劇」，且補充：「拍完呢套劇，翠如同譚凱琪都先後結咗婚嘞，所以女性觀眾追睇嘅話，一定搵到幸福啦！」

翠如百變查案

至於「女一」翠如今次一改戲路，於劇中以多款造型登場，經常「變身」查案。她笑說：「我會覺得呢套劇係真人版卡通，而我一時扮貴婦，一時又同森美扮視障人士去查案。我覺得呢個劇好啱小朋友睇，事關每個個案好人同壞人一眼就分得出。雖然森美個角色初頭唔係咁好，但慢慢作出改變去幫人，保證觀眾會睇得開心，陪住一家大細開心放暑假。」

譚凱琪追求者 水裏水裏去

目前正專心安胎的譚凱琪，於劇中是森美心目中的女神，由頭到尾都被對方千方百計追求：「佢會用自己嘅特異功能，製造好多英雄救美嘅場面。當佢知道我鍾意畫畫同觀星，又會投其所好，竟然喺山頭扮偶遇，結果搞咗好多笑料出嚟。」

問到她現實生活中可有遇過類似的「追求術」，譚凱琪笑說：「都有嘅，通常都係細個嘅時候，好似有次我同朋友約出海，有個追求者想一齊去，但佢唔識游水，就即刻跑去學，我都係後來先知佢咁用心良苦。」她坦言隨着年紀增長，相信大家對求愛的方式會有所不同。

她與翠如在劇中感情要好，是有血緣的閨蜜，譚凱琪表示：「我哋係表姐妹，感情好到不得了，除咗一齊住外，我仲會幫佢保守秘密，唔好畀佢阿媽知道佢當差，呢段感情好sweet㗎。」

江嘉敏貪慕虛榮結良緣

江嘉敏跟周志康飾演一對歡喜冤家，劇情講述江嘉敏全家都非常貪錢，她不時被安排去結識富二代及呃錢，不過周志康早已看穿她的企圖，反過來整蠱她，兩人卻因此漸生情愫。談到最難忘的一幕，江嘉敏說：「有一幕我哋要攀石，但我哋真係畏高，要畀人半天吊轉來轉去，驚到腳軟，不過周志康好man，佢話雖然佢都驚，但我哋一齊努力，嗰刻一齊頂硬上捱過去，覺得幾開心。當時仲係中午12點，非常曬，我落番地之後，即時瞓低咗喺地下。」