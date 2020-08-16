范冰冰獲土豪求婚　聘禮2千萬

曾蜚聲國際的內地女星范冰冰，年多前因逃稅風波賠上金錢及事業，連帶和未婚夫李晨的婚事也告「撻Q」，不過近日有傳其參演的電影《日照重慶》於法國上映，意味她「劫後重生」再戰幕前，而和李晨分手一年後，38歲的冰冰依然是萬千單身男士的女神。日前網上瘋傳一條視頻，片中相貌有點似何家勁的中年土豪，透過鏡頭向冰冰自我介紹為「全網第一位拆遷戶」的「土豪跳跳」，又歇斯底里地「硬Sell」說：「我現在有兩千萬（人民幣）拆遷款，要挖一座山，把地基打好，將建一棟大別墅給你住，向你求婚，我現在完全有資格娶你做老婆。」接着指住身後一條河再說：「我要把這個湖開發出來給你游泳，給你洗澡，我現在完全有資格養活你，嫁給我吧，范冰冰，我愛你。」

網民對於冰冰的「婚事」議論紛紛，不過絕大多數對這位「范女婿」一面倒大彈，揶揄他博紅而抽乾冰冰水，又指區區兩千萬人民幣，冰冰要賺也不難，此銀碼在「富豪」眼中只是「碎紙」，勸他勿「太大想頭」。

時裝師寸步不離

冰冰尚未對「求婚」之事作任何回應，可是早前她和母親逛美術館時，被發現身邊多了一位戴口罩，及笠了Cap帽的高大型男，雖然兩人未有任何親密互動，但見冰冰無論欣賞畫作， 還是走到櫃位看藝術品時，該神秘男總站在她不遠處，更有眼利粉絲認出，該男子疑是跟冰冰傳緋聞的時裝設計師張帥，兩人曾被目睹在街上摸胸，不過僅是冰冰觸碰男方的胸口。