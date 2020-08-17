狂迷滋擾鬧妓女　高海寧摑江疏影爆紅有代價

33歲的高海寧（高Ling）因擁有34D爆乳，初出道時曾被定型為賣身材的花瓶，但經過12年的演技浸淫，現已成「女一」的她，最近接受新挑戰首拍內地劇《三十而已》，以客串身份飾演「趙靜語」一角，跟內地演技派的女星江疏影鬥戲爭男友。雖然高Ling只是拍了兩日客串九場戲，但其中一場大力「兜巴星」劇中「小三」江疏影的戲碼，被讚氣場強勁，演得入木三分，更有網民指現實中曾飽受音樂人男友鄧智偉出軌之痛的她，在劇中完全是真情流露「做自己」。

高Ling的「一巴掌」打碎花瓶形象外，其「視后級」演技更帶挈她在一劇間吸納了逾100萬粉絲，於短時間內在社交網上，由原來的「橙V」變成「金V」認證（每月瀏覽量達千萬），「高絲」除在網上向她「表忠」外，更惹來劇迷向她「尋仇」。近日收到有讀者投訴，指半個月來不分晝夜瘋狂收到來自香港、內地、美國、日本及遠至俄羅斯的匿名電話及短訊騷擾，來電者表示要找「趙靜語」，其中有操普通話者向她破口大罵：「你這個婊子（妓女）！」令人不勝其煩，經了解後，原來劇中曾出現「趙靜語」的個人資料，疑有劇迷可能太入戲關係，竟然依資料中的香港手機號碼致電找「趙靜語」算帳。

高Ling接受訪問時，對於連累讀者被電話騷擾，她說：「我聽完覺得好無奈，知道同類事情發生喺另一男演員楊功身上，都係有劇迷打電話去搵劇中角色，但其實個電話係另一個人嘅，我向受影響嘅讀者講聲對唔住。」對於劇中以「正印女友」怒摑「小三」一場戲，演技淋漓盡致，是否因「戲如人生」有關？她強調：「絕對唔係，我係一個專業演員，好分得清演戲同私人生活係絕對冇關係嘅。」

談及現成功打入內地市場，她謙說：「我都係客串啫，係無綫幫我接拍嘅，雖然只係好少戲，但我都好認真咁去準備，之前都有Send我啲演戲片畀劇組睇過，佢哋覺得啱我先畀我做，（未來會唔會多發展內地市場？）咁要等無綫安排，喺無綫都有幾齣劇要拍嘅，其實接內地劇，我在乎機會，唔係為錢嘅。」

高Ling又說首接內地劇獲益良多，發現內地導演要求甚高，她說：「好似我摑江疏影嗰場戲，其實導演要一take過，都幾高難度，因為要拿捏住個情緒，由我踏入江疏影嗰間舖頭，又要演又要講三、四頁紙對白，要一氣呵成，唔可以斷，講對白唔可以甩咳，雖然係好大壓力，但演完之後好enjoy，導演都有讚。」

至於《三》劇所屬製作公司回應，對於劇中出現的電話號碼令他人受騷擾表示致歉，並第一時間與播出平台溝通進行畫面更替，稱因工作人員不了解香港地區正常號碼的寫法，經請教香港演員後才隨手寫下而犯下錯誤。

另外，高Ling在不用開拍劇的日子，出街購物充電，但手機響不停，沒有拖拍的日子，似乎放假都要忙傾公事。